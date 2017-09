Recenzja Nothing But Thieves "Broken Machine": Coraz śmielej, coraz lepiej

Coraz śmielej poczynają sobie panowie z Nothing But Thieves. Dwa lata po wydaniu debiutanckiej płyty, zatytułowanej po prostu "Nothing But Thieves", atakują kolejnym albumem, spełniając przy tym kilka nadziei, które w nich pokładano.

"Broken Machine" to zbiór niepozbawiony istotnych znaczeń i nawiązań do aktualnych wątków politycznych czy społecznych /

Na przykład nadziei na to, że ich największa siła nie tkwi jedynie w potężnym wokalu Conora Masona, który zresztą potrafi nim bardzo umiejętnie operować - od ckliwych falsetów ("Particles"), przez zmysłowe środki ("Number 13"), aż do mocnych, niskich rejestrów ("Hell Yeah"). Siła napędowa tego składu osadzona jest także na kompozycjach - a te zawarte na "Broken Machine" to w większości pop-rockowe przeboje, dopracowane, zawierające całkiem niezłe melodie.

Reklama

"Broken Machine" to przy okazji zbiór niepozbawiony istotnych znaczeń i nawiązań do aktualnych wątków politycznych czy społecznych - pojawia się krytyka życia uzależnionego od informacji i wiele słów rozczarowania. Jak śpiewa Conor Mason w "Live Like Animals": "The TV tells us to be scared / We’d make a difference if we cared / We put our lives all up for sale / We get our truth from the Daily Mail / It’s madness, get used to it".

Zapewne wielu widziało też w Nothing But Thieves nadzieję na kolejny wielki rockowy, stadionowy zespół do wypełnienia luki, która siłą rzeczy za jakiś czas powstanie. I tu na razie wszystko się zgadza, a tym razem do zestawu hymnowych kawałków muzycy dorzucają pewniaki, takie jak "Amsterdam", "Live Like Animals", "I’m Not Made By Design" czy "Get Better".

Clip Nothing But Thieves Amsterdam

Życzę jeszcze większej odwagi do opowiadania o ważnych kwestiach. Oby tylko znalazło się jak najwięcej chcących wsłuchać się w te słowa.

Nothing But Thieves "Broken Machine", Sony Music Polska

8/10

Clip Nothing But Thieves Sorry