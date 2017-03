​Recenzja Ed Sheeran "÷" ("Divide"): Dziel i rządź

O rodzinnym mieście, dziewczynie z irlandzkiego zespołu, złamanej nodze. O kobiecie najsilniejszej ze wszystkich znanych mu ludzi, o radości, o gościu wydającym pięćset funtów na dżinsy, o obserwowaniu eks na Instagramie. O cenie sławy i radzie, którą otrzymał od ojca. Ed Sheeran na swojej trzeciej płycie dodaje i mnoży tematy, pozornie będąc tym samym zwykłym facetem, kolegą z sąsiedztwa, którym był, zanim to wszystko się zaczęło.

Doszlifowana produkcja i talent songwriterski autora dały zestaw wpadających w ucho melodii /

Od wydania debiutanckiej płyty wydarzyło się jednak tyle, że nie sposób, aby pozostał nieruszonym. Wśród wartości, które są wciąż niezmienne, jest upodobanie do matematycznych symboli. Chyba nikt nie spodziewał się po "÷" ("Divide"), że będzie albumem niskich lotów, nikt także nie spodziewał się większych zmian. Doszlifowana produkcja i talent songwriterski autora dały zestaw wpadających w ucho melodii.

Kilka z nich wartych większej uwagi - na przykład ta w balladzie "Dive", czy ta w zmysłowym "Shape of You". Reszta jest raczej z tych upartych, które długo nie chcą się odkleić, a powinny.

Większość z nich oprawiona jest w proste popowe kompozycje, oczywiście z podkreśloną partią gitarową. Ciekawymi są latynoskie ślady w numerze "Barcelona". Nieciekawym zaś połączenie irlandzkiego brzmienia z rapem, w przekombinowanym numerze "Galway Girl".

Za to prostotą urzekają "Supermarket Flowers", poświęcona babci Sheerana ballada z akompaniamentem pianina, czy "What do I Know?". W tym ostatnim pojawia się słodko-gorzka konstatacja, być może najważniejsze słowa płynące z ust Sheerana: "Miłość może zmienić świat w kilka chwil / Ale co ja tam wiem?".

W tym świecie nie ma miejsca na dwuznaczności - przekaz i słowa są proste, zaś emocje łatwe do odczytania. Sheeran robi dużo, by zasiąść na tronie i rządzić niepodzielnie królestwem muzyki popowej. Jednak jeszcze nie czas na to.

Ed Sheeran "÷" ("Divide"), Warner Music Poland

5/10