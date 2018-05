Recenzja Afrojax "Nikt nie słucha tekstów": Hipster porażki z wydziału do spraw lamusów

Afrojax trochę nakłamał. Otóż nie, nie ma tak, że nikt nie słucha tekstów. Są jeszcze tacy, którzy starają się zrozumieć, o co chodzi temu panu. Panu artyście.

Afrojax na okładce płyty "Nikt nie słucha tekstów" /

A o co mu tak naprawdę chodzi? Oto jest pytanie, więc najlepiej zapytać się o to jego najwierniejszych fanów. Może i nie ma ich wielu, ale przynajmniej są wierną grupą, w której wraz z wiernością idzie oddanie. I to nie tylko dlatego, że ci wielbiciele są w stanie postawić na półce albumy z przeraźliwie ohydnymi okładkami, których wrażliwcom nie wypada nawet pokazać.

Reklama

Zapewne pojawienie się potomka i wygranie jednego z odcinków "Jednego z dziesięciu" (tak, to prawda) bardzo mocno wpłynęły na jego muzykę, bo "Nikt nie słucha tekstów" trochę zmienia obraz postrzegania muzyka. Zdejmujesz legendarny szyld i zaczynasz nowy etap w karierze. Wróć. Zdejmujesz szyld i zaczynasz robić to, co musiałeś zrobić w jakimś 2007 albo 2009 rok, czyli chwilę po premierze swoich dwóch największych osiągnięć artystycznych.



Wideo afrojax ft. gospel - na wszelki upadek

"Nikt nie słucha tekstów" już po pierwszym odsłuchu wydaje się być zaginionym rarytasem. Znowu gorycz, zabawa słowem i skojarzeniami leją się strumieniami, a liryczne błyskotki pojawią się w co drugim wersie (mój ulubiony to "Zacząłem przy butelce Żytniej, przy stoliku spowitym marazmem / Mówiła "słucham muzyki ambitnej i słowa są dla mnie ważne"). To wszystko podane jest na ładnych melodiach ("Tytułowy", "Co tak głupio brzmi", a takie "W końcu piosenka o miłości" brzmi niczym Afro Kolektyw z wysokości "Piosenek po polsku"), które które wraz ze swoim urokiem przemycają dużo lokalnego folkloru w "Doliniarzu z Pragi". Gdzieniegdzie pojawia się fajnie dobrany samplek, jak w "Dawno nie było tu wojny", a jeszcze gdzie indziej trafiamy w klimaty godne "Przecież ostrzegałem" - najbardziej karykaturalny "Na wszelki upadek".

O ile na Afro można polegać zawsze, to różnie bywa ze współpracownikami. I nie mam tu na myśli m.in. członków Afro Kolektywu, którzy pomogli stworzyć melodie. Łona, którego ostatnio jest zdecydowanie za mało, już na wstępie doskonale uzupełnia gospodarza i przypomina z kim powinien nagrać wspólną płytę. Lirycznie można więcej wymagać od Mesa w "Czarnym lakierze", chociaż technicznie zostawia resztę w tyle, a i wers "Dostajesz SMS-a, czterocyfrowy nadawca / Odeślij, bo pieski potrzebują wybawcy" brzmi niczym jeden ze szkiców Afro, co należy potraktować jako komplement. Tacy Eskaubei i Muflon próbują gonić gospodarza w odpowiednio "Tata wstał" i "Co tak głupio brzmi", i wychodzi im to całkiem nieźle, jednak po jaką cholerę jest tutaj Gospel, udający bardziej zblazowaną wersję gospodarza?



Clip Legendarny Afrojax czarny lakier (feat. ten typ mes)

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich solowych (arcy)dzieł, "Nikt nie słucha tekstów", jawi się jako prawie kompletny album zawierające wszystko, co najlepsze w samym Afrojaxie. Nawet nie do końca trafione skity, zwłaszcza "Morrissey, czy mało śmieszna agro historyjka w "Na wszelki upadek", są tutaj istotne. "Tak, jak Afro pisać nie potrafi nikt" - powie wierny fan.

Afrojax "Nikt nie słucha tekstów", Wytwórnia Krajowa

8/10