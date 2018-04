"X Factor" powraca, ale bez Nicole Scherzinger

Amerykańska wokalistka Nicole Scherzinger nie zasiądzie w składzie jurorskim nowego sezonu brytyjskiego "X Factora". Program powróci na antenę w 2018 roku.

Simon Cowell nie widzi miejsca dla Nicole Scherzinger w "X Factorze" /Mark Davis /Getty Images

Przypomnijmy, że ostatnia edycja "X Factora" w Wielkiej Brytanii wyemitowana została jesienią zeszłego roku. W jury oprócz łowcy talentów i pomysłodawcy formatu Simona Cowella zasiedli: Nicole Scherzinger, Sharon Osbourne i Louis Walsh.

Program zanotował słabe wyniki oglądalności (średnio 6,5 miliona widzów na odcinek), przegrywając w paśmie ze swoim największym konkurentem, brytyjską edycją "Tańca z gwiazdami".

Z takimi obrotem spraw nie może pogodzić się Cowell, który planuje sporo zmian w 15. edycji talent show. Jedną z nich będzie odmłodzenie składu jurorskiego.

Pierwsza do odstrzału wyznaczona została Scherzinger, której kontrakt z programem skończył się w tym roku. Na wylocie jest też pozostała dwójka jurorów.

"Louis i Sharon podpisali kontrakt na tegoroczną edycję, ale producenci stracili w nich wiarę. W zeszłym roku oboje byli straszni. Louis miał swoje momenty, ale reklamuje aparaty słuchowe, na litość boską. To nie żarty" - czytamy w "The Sun".

"Sharon nie potrafi zapamiętać imion własnych podopiecznych. Nicole była jurorem z pasją, ale skończył jej się kontrakt i nie wróci w tym roku, bo potrzebna jest świeża krew" - donosił brukowiec.



Zdjęcie Jurorzy 14. edycji "X Factora" / Thames/Syco/REX/Shutterstock / East News

Kto miałby zastąpić wyeksploatowanych jurorów? Według "The Sun" kandydatów jest kilku, a najpoważniejsze szanse ma były członek One Direction, Louis Tomlinson. Wokalista miał okazję pojawić się w programie nie tylko jako jego uczestnik, ale i doradca Simona Cowella w 2015 roku.

Oprócz niego jako kandydatów do zasiadania w jury wymienia się Craiga Davida, Kylie Minogue, Cheryl oraz Aleshę Dixon.

Nicole Scherzinger jurorką w "X Factorze" była w latach 2012, 2013 oraz 2016. W rozmowie z "Daily Mirror" o swoim potencjalnym odejściu mówiła następująco: "Jeśli nie wrócę do programu, to nie dlatego, że go nie lubię, a dlatego że przede wszystkim jestem piosenkarką. Każdy artysta musi mieć czas na refleksję".

Wideo The Best Of Nicole Scherzinger | X Factor Global

Gwiazda karierę zaczynała w girlsbandzie The Pussycat Dolls, który działał w latach 2003 - 2010. Następnie Scherzinger rozpoczęła działalność solową i do tej pory wydała dwie płyty - "Killer Love" (2011) i "Big Fat Lie" (2014).

W lutym spekulowano o nowym etapie w karierze 39-letniej wokalistki, która miałaby zastąpić Fergie w składzie Black Eyed Peas. Na razie nie potwierdzono tych doniesień.