"X Factor": Mel B za Nicole Scherzinger?

Mel B przyznała, że chętnie rozważy możliwość bycia jurorem w brytyjskim "X Factorze", o ile otrzyma oficjalną propozycję.

Mel B zastąpi Nicole Scherzinger?

Przypomnijmy, że w kwietniu brytyjskie media ogłosiły rewolucję w składzie jurorskim "X Factora". Ze względu na słabe wyniki oglądalności twórca programu, Simon Cowell, zdecydował się odświeżyć skład przed kolejną serią.

Pierwszym pewniakiem do odstrzału okazała się Nicole Scherzinger, która sama potwierdziła, że potrzebuje tego czasu dla siebie.

"Jeśli nie wrócę do programu, to nie dlatego, że go nie lubię, a dlatego że przede wszystkim jestem piosenkarką. Każdy artysta musi mieć czas na refleksję" - mówiła wokalistka "Daily Mirror".

Kandydatką do zastąpienia 39-letniej Scherzinger ma być 42-letnia Mel B. Ta przyznała, że jeżeli otrzyma oficjalną propozycję, to się jej przyjrzy.

"To dla mnie nowość. Nic o tym nie słyszałam" - mówiła "OK Magazine".

"Jeżeli mnie zapytają i będę miała czas, to jest to coś, nad czym się zastanowię" - dodała.



Nicole Scherzinger

Mel B była jurorką "X Factora" podczas 11. edycji programu w 2014 roku. Z Simonem Cowellem na bieżąco pracuje również w amerykańskiej edycji "Mam talent". Propozycja od łowcy talentów byłaby ostatecznym zakopaniem topora wojennego między gwiazdami.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2017, podczas ćwierćfinału 12. sezonu "Mam talent", Simon Cowell zażartował sobie ze sprawy rozwodowej z Mel B (toczy spór z Stephenem Belafonte). Ta w odwecie oblała jurora wodą i wyszła ze studia.

"Wcześniejszy występ mocno mnie wzruszył, ponieważ chodziło o ojca i raka, a mój tata niedawno zmarł, a następnie on (Cowell - przyp. red.) zaczął wygadywać głupstwa, więc się zdenerwowałam. Skąd on może wiedzieć, jak wyglądała moja noc poślubna?" - zastanawiała się Mel B.

Cowell i Mel B pojawią się też w 12. edycji "Mam talent", która startuje w USA już 29 maja.

Wśród innych kandydatów do funkcji jurora "X Factora" wymienia się: Louisa Tomlinsona, Cheryl, Aleshę Dixon, Kylie Minogue i Craiga Davida.