Cheryl jednak wraca do "X Factora"?

Brytyjskie media ponownie twierdzą, że powrót Cheryl do brytyjskiego talent show jest już przesądzony. Brytyjska wokalistka ma tam jednak pełnić nieco inną funkcję.

Cheryl wróci do "X Factora"?

O powrocie popularnej piosenkarki do brytyjskiego talent show mówi się już od kilku miesięcy. Spekulowano wtedy, że Cheryl trafi do programu jako konsultantka, a jej kontrakt miał wynosić ponad 500 tys. funtów.

Do plotek w lipcu odniósł się Simon Cowell, który stanowczo zdementował, że wokalistka, a prywatnie jego koleżanka, wróci do programu.



"To kompletna bzdura. Nie rozmawialiśmy ze sobą od sześciu miesięcy" - stwierdził w rozmowie z "Daily Mirror".

Jak się jednak okazało Cowell mógł nie mówić mediom wszystkiego. Dziennikarze twierdzą bowiem, że Cheryl wkrótce wróci do "X Factora" (ma zostać mentorem na etapie domów jurorskich).



Jako dowód podaje się zdjęcie jej stylistyki, która uwieczniła swoją klientkę na krześle w trakcie przygotowań. Spekuluje się, że chodziło właśnie o pojawienie się w talent show.

Przypomnijmy, że piosenkarka była jurorką brytyjskiego "X Factora" w latach 2008 - 2011 oraz 2014 - 2015.

Oprócz Simona Cowella w jury 14. edycji programu zasiądą Sharon Osbourne, Louis Walsh i Nicole Scherzinger. W roli jurora uzupełniającego skład pojawiać będzie się natomiast wokalistka Alesha Dixon.

