"The Voice": Zachwycający Terrence Cunningham

"Nie potrzebujesz nas, my potrzebujemy ciebie" - usłyszał podczas przesłuchań w ciemno Terrence Cunningham. Uczestnik zachwycił jurorów 14. edycji amerykańskiego programu "The Voice".

W Stanach Zjednoczonych trwają właśnie przesłuchania w ciemno w ramach 14. edycji "The Voice".

Podczas jednego z castingów jurorów w składzie: Alicia Keys, Kelly Clarkson, Blake Shelton i Adam Levine zachwycił Terrence Cunningham.

Mężczyzna, który jest wnukiem nieżyjącej już gitarzystki i wokalistki bluesowej, Etty Baker, na scenie wykonał utwór "My Girl". Zapytany przez Alicię Keys, do kogo kierował piosenkę, przyznał, że do swojej córki.

Trenerzy występ Terrence’a nagrodzili owacjami na stojąco. "Nie potrzebujesz nas, my potrzebujemy ciebie" - mówił uczestnikowi Adam Levine, dodając, że juror, który będzie z nim pracował, sporo się od niego nauczy.

Ostatecznie Cunningham zdecydował, że jego trenerem wokalnym zostanie Alicia Keys.

