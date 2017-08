"The Voice UK": Gavin Rossdale potwierdza swoje odejście

Gavin Rossdale potwierdził, że nie będzie już więcej trenerem brytyjskiej edycji "The Voice".

Gavin Rossdale zakończył swoją przygodę z "The Voice" /Jeff Spicer /Getty Images

Przypomnijmy, że Gavin Rossdale, były mąż Gwen Stefani i członek Bush, trafił do obsady programu, kiedy ten został przeniesiony z BBC do ITV.



Na początku sierpnia podano informację, że z muzykiem nie przedłużono kontraktu, gdyż uznano, że jest zbyt mało charyzmatyczny.



"Z Gavinem świetnie się współpracowało. Jednak producenci poczuli, że nie był zbyt dobry pod koniec" - mówiło źródło "The Sun".

Plotki potwierdził w końcu sam Rossdale, który stwierdził, że będzie brakowało mu pracy na fotelu trenera, jednak akceptuje decyzję producentów.



Zdjęcie The Voice UK z szóstego sezonu / ITV/REX/Shutterstock / East News

"Spędziłem niesamowity czas w programie i pokochałem to. Uwielbiam ludzi, z którymi mogłem pracować, szczególnie Toma (Jonesa - przyp. Red.). To show-biznes. Jestem dorosły, rozumiem, jak to działa" - powiedział Associated Press.

Nieoficjalnie mówi się, że jego zastępcą będzie trener z programu "The Voice Kids", Danny Jones.



Rossdale chce teraz mocniej skupić się na pracy z Bush. We wrześniu rusza trasa zespołu, na której promowana będzie płyta "Black And White Rainbows".

W szóstym sezonie uczestników oceniali również Tom Jones, Jennifer Hudson i Will.i.am.