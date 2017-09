"The Voice": Chris Weaver zachwycił trenerów

W Stanach Zjednoczonych wystartowała 13. edycja "The Voice”. Jednym z najczęściej wspominanych występów był ten Chrisa Weavera.

Chris Weaver w "The Voice"

W 13. edycji "The Voice US" funkcję trenerów sprawują Adam Levine, Blake Shelton, Miley Cyrus oraz Jennifer Hudson.

W pierwszym odcinku widzowie zobaczyli na scenie m.in. Chrisa Weavera. Uczestnik wykonał piosenkę Otisa Reddinga "Try a Little Tenderness" i zachwycił wszystkich trenerów.

Zacięty bój o wokalistę stoczyli, Cyrus, Levine i Hudson (Shelton trzymał się nieco na uboczu). Przy okazji nowej trenerki w składzie uczestnik przypomniał, że spotkał się z nią już w styczniu, a na dowód pokazał wspólną fotografię.

Lider Maroon 5, aby zdobyć zainteresowanie uczestnika był gotów ściągnąć spodnie, co ostatecznie wybił mu z głowy Blake Shelton.

Po długiej batalii i łzach wokalisty, ten wybrał, że będzie dalej w programie w drużynie Jennifer Hudson.

Zobacz występ Chrisa Weavera:



Wideo