"The Voice": Chloe Kohanski wygrała 13. edycję programu

23-letnia Chloe Kohanski z drużyny Blake'a Sheltona została zwyciężczynią 13. edycji amerykańskiego "The Voice".

23-letnia Chloe Kohanski z Mount Juliet w stanie Tennessee swoją przygodę z "The Voice" zaczęła niespodziewanie.

"Zabrzmię jak szalona, ale nie zgłosiłam się nawet do programu. Jest tak wiele dróg, aby trafić do 'The Voice'. Większość dostaje się tam dzięki castingom, ale ja zrobiłam to inaczej. Przez cztery lata grałam w Nashville, ktoś mnie dostrzegł i dzięki temu otrzymałam telefon z propozycją udziału w programie. Stwierdzili, że nie muszę nawet zgłaszać się na casting i od razu przerzucą mnie do przesłuchań w ciemno" - mówiła w rozmowie z Hollywod Planet.

Zanim 23-latka zgłosiła się do programu i zdecydowała zająć się muzyką, myślała o byciu nauczycielką angielskiego. Już w college'u uznała, że rzuca szkołę i rozpoczyna grę w zespole bluesowym.

Na wspomnianym przesłuchaniu w ciemno Chloe Kohanski pojawiła się z piosenką Fleetwood Mac "Chains" i przekonała do siebie troje trenerów - Jennifer Hudson, Blake'a Sheltona i Miley Cyrus. Oceniający stoczyli zażartą dyskusję, aby przekonać dziewczynę do siebie. Ta ostatecznie wybrała autorkę "Wrecking Ball".

Trenerka jednak wkrótce rozstała się ze swoją podopieczną. Wokalistka przed odcinkami na żywo trafiła do drużyny Blake'a Sheltona, gdyż ten stwierdził, że uczestniczka jest zbyt dobra na odpadnięcie z programu.

Kohanski odwdzięczyła się swojemu nowemu mentorowi i z każdym kolejnym występem umacniała swoją pozycję w programie, aż w końcu w finale pokonała swoich konkurentów. W trakcie ostatniego odcinku wokalistka na scenie pojawiała się aż cztery razy.

Wykonała m.in. własną piosenkę "Wish I Didn't Love You", numer Kim Carnes "Bette Davis Eyes", utwór "You Got It" wraz ze swoim trenerem, a także zaśpiewała "White Wedding" wraz z Billym Idolem.



Dzięki zwycięstwu w programie Kohanski zdobyła 100 tys. dolarów i kontrakt z Universal Music. Wokalistka zdążyła już także pobić rekord iTunes. Jej wykonanie "Landslide" Stevie Nicks stało się najchętniej odsłuchiwanym nagraniem z etapu nokautów "The Voice" w historii serwisu. Dodajmy także, że wersja "Total Eclipse of Your Heart" Bonnie Tyler, wykonana w jednym z odcinków na żywo trafiła na pierwsze miejsce najczęściej słuchanych utworów w iTunes.