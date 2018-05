Śpiewający 60-latkowie będą rywalizować w "The Voice Senior". Format trafi do Polski?

Firma Talpa wprowadza na rynek talent show "The Voice Senior", w którym o zwycięstwo walczyć będą uczestnicy powyżej 60. roku życia. Formatem zainteresowały się stacje telewizyjne w Holandii, Belgii i Niemczech, które poszukują już chętnych.

Telewizja Polska zainteresuje się formatem "The Voice Senior"? /VIPHOTO / East News

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są jego lokalne wersje. W Polsce licencję na produkcję "The Voice of Poland" posiada firma Rochstar, a program od 2011 roku jest obecny w ramówce TVP2 i jak dotąd umożliwił rozpoczęcie kariery muzycznej wielu polskim wokalistkom i wokalistom (Natalia Nykiel, Michał Sobierajski, Damian Ukeje, Marta Gałuszewska, Mateusz Ziółko).

W "The Voice Senior" także będą występować utalentowani uczestnicy, ale warunkiem wzięcia udziału w programie jest ukończenie 60. roku życia. Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Talpa Content zaprezentowała oficjalnie nowy format "The Voice Senior" podczas kwietniowych targów telewizyjnych MIPTV 2018 w Cannes. Na razie nie wiadomo, kiedy powstaną pierwsze edycje programu. Warto też dodać, że reklamodawców najbardziej interesują wyniki oglądalności w grupach komercyjnych 16-49 i 16-59.

Formatem z 60-latkami już zainteresowały się telewizje Sat.1 z Niemiec, VTM z Belgii oraz RTL4 z Holandii. W każdym z tych państw format "The Voice" ciągle utrzymuje się wśród najpopularniejszych widowisk rozrywkowych. Lokalni producenci prowadzą poszukiwania śpiewających uczestników powyżej 60 lat.

Na razie nie wiadomo też, czy Telewizja Polska byłaby zainteresowana emisją takiego muzycznego show.



Przypomnijmy, że od 6 stycznia do 24 lutego br. w Dwójka emitowała pierwszą dziecięca wersję formatu "The Voice Kids", w którym rywalizują najmłodsi wokaliści. Program oglądało średnio 2,54 mln widzów, a w czasie emisji odcinków stacja była zdecydowanym liderem.