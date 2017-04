Polka wygra "The Voice" w Bułgarii?

Voice of Poland

Pół-Bułgarka Paulina Goranov z Jastrzębia-Zdroju ma szansę na wygraną w bułgarskiej edycji "The Voice". Dotarła już do etapu bitew.

Absolwentka Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju w trakcie przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów wykonaniem "Love On the Brain" Rihanny - swoje fotele odwróciła trójka z nich.

W kolejnym etapie "The Voice of Bulgaria" Paulina Goranov zaśpiewała przebój "List" Edyty Górniak.

Podczas bitew Paulina zmierzyła się z jednym z uczestników w utworze "Rock Your Body" Justina Timberlake'a. Jej opiekunka Poli Genova przepuściła dalej konkurenta Pauliny, jednak 20-letnia wokalistka została "skradziona" przez Kamelię, drugą z trenerek, dzięki czemu widzowie zobaczą ją ponownie w kolejnym etapie.

Jeszcze na etapie przesłuchań jurorzy byli zgodni: "Jesteś finalistką!".

Polscy widzowie mogą pamiętać Paulinę z dziewiątej edycji "Must Be The Music". Na castingu usłyszała 3 x "tak" ("Respect" Arethy Franklin). Będąca na "nie" Kora poprosiła o coś po polsku, ale Paulina zdecydowała się wykonać bułgarską piosenkę ludową "Katerino morne". Wówczas Kora zmieniła zdanie.

"Jesteś fantastycznie zdolna, masz taką koordynację, ciało wyraża zdolności, to jest wszystko spójne" - zachwycała się Elżbieta Zapendowska.