Keisha Renee: Współpracowniczka Nicki Minaj faworytką "The Voice"?

Czy Keisha Renee, wokalistka współpracująca z Nicki Minaj, ma szansę na solową karierę dzięki programowi "The Voice"? Amerykańskie media już wykreowały ją jako jedną z faworytek talent show.

30-letnia Keisha Renee wystąpiła w pierwszym odcinku castingowym, 13. sezonu amerykańskiego "The Voice" i zaśpiewała utwór "I Can't Stop Loving You" Raya Charlesa.

Uczestniczka przekonała wszystkich trenerów. A ostatecznie trafiła do drużyny Blake'a Sheltona.

Co ciekawe Renee okazała się być doświadczoną wykonawczynią, która nie otrzymała jednak wcześniej swojej szansy. Wokalistka wspomaga na koncertach Nicki Minaj (występuje w jej chórkach).

Keisha wspomagała Minaj na trasach "Pink Friday Tour", "Pink Friday Reloaded Tour" oraz "The Pinkprint Tour". Można usłyszeć ją również w numerze "Freedom".



Raperka miała obiecać swojej współpracowniczce, że w momencie, gdy wystartuje z własną wytwórnią, to podpisze z nią kontrakt.



