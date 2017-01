Celine Dion w "The Voice". Pomoc dla Gwen Stefani

Kanadyjska wokalistka dostała pracę w amerykańskim "The Voice". Dion będzie wspierać i doradzać podopiecznym Gwen Stefani.

Gwen Stefani wraca do 12. edycji "The Voice" i zastąpi na jedną serię programu w fotelu trenerskim Miley Cyrus (wokalistka przygodę z talent show kończy tylko tymczasowo i wraca do niego w 13. edycji).

Teraz do współpracy Stefani zaprosiła Celine Dion. Wokalistka będzie mentorem jej drużyny.

"Nie ma nikogo takiego, jak Celine" - stwierdziła w "U.S. Today" Stefani.



Gwen Stefani w nowej edycji "The Voice" rywalizować będzie m.in. ze swoim partnerem, Blake'em Sheltonem, a także z Adamem Levine'em (Maroon 5) i Alicią Keys.

Shelton i Stefani poznali się na planie "Voice'a" (dziewiąta edycja programu). Gdy do talent show wróciła Christina Aguilera, wokalistka została doradcą i mentorem jego drużyny.

Nowy sezon amerykańskiego "The Voice" startuje 27 lutego 2017 roku.



