Al Bano jurorem w "The Voice of Italy"

74-letni legendarny włoski piosenkarz Al Bano, który zapowiada rychłe zakończenie kariery, dołączył do grona jurorów programu "The Voice of Italy", nadawanego przez publiczną telewizję RAI. Wszyscy liczą na jego świeże spojrzenie i 50-letnie doświadczenie.

Al Bano został nowym jurorem "The Voice of Italy" /face to face / Reporter

Al Bano, czyli Albano Carrisi, zasiądzie jako juror obok znanego rapera J-Axa, popularnego piosenkarza Francesco Rengi i wokalistki metalowej grupy Lacuna Coil, Cristiny Scabbii. Program będzie nadawany od 20 marca w RAI2.

Podkreśla się, że udział Al Bano w jury piątej włoskiej edycji bijącego rekordy popularności talent show będzie wyjątkowym i bardzo mocnym akcentem na zakończenie jego ponad 50-letniej kariery. Wcześniej artysta ogłosił, że zakończy ją w grudniu tego roku.

Jego dorobek to 55 płyt: 33 solowe i 17 nagranych z Rominą Power oraz 5 z innymi wykonawcami. Poza tym zagrał w 10 filmach, a sam wielokrotnie poddawał się ocenie jury. Kilkanaście razy uczestniczył bowiem w festiwalu piosenki w San Remo.

W duecie z Rominą Power wygrali go w 1984 piosenką "Ci sara'". Dwa lata wcześniej ich "Felicita'" zajęła drugie miejsce.

Ostatnie lata były dla piosenkarza bardzo intensywne ze względu na wspólne ponowne występy z Rominą Power po 16 latach przerwy. Powrócili na festiwal w San Remo, wystąpili w Arenie w Weronie, w Rosji, USA, Kanadzie i na Białorusi.

"The Voice of Italy" z Al Bano jako jurorem zapowiadane jest jako prawdziwa sensacja i gwarancja sukcesu programu, oglądanego przez kilka milionów telewidzów.