"The Voice of Poland": "Niedoświadczony" Michał Szpak?

W najbliższym odcinku "The Voice of Poland" (9 września) dojdzie do konfliktu pomiędzy Michałem Szpakiem a Marią Sadowską. Rywalizacja o uczestników wyraźnie się zaostrza.

Michał Szpak i Maria Sadowska w "The Voice of Poland" /TVP

W ubiegłą sobotę (2 września) rozpoczęła się kolejna edycja "The Voice of Poland". Uczestników oceniają Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska, Baron i Tomson z Afromental oraz debiutujący w tej roli Michał Szpak.

Pierwsze opinie na temat tego ostatniego w roli trenera są raczej pochlebne. Widzowie chwalili charyzmę i poczucie humoru 26-letniego wokalisty. Część komentujących jednak zwracała uwagę na stosunkowo nieduże doświadczenie Szpaka (na "poważnie" na muzycznej scenie zaistniał w programie "X Factor" w 2011 r.).

Podobnego zdania jest Maria Sadowska, która ze Szpakiem będzie rywalizować o jedną z uczestniczek.

"Każdy ciebie chce i można oczywiście wybrać Michała, jego świeżość, jego młodość" - zwrócił się do kandydatki Andrzej Piaseczny.

"Brak doświadczenia" - dodała Maria Sadowska, wbijając szpilę młodszemu koledze. "No nie wiem czy taki brak doświadczenia, już nie przesadzajmy" - bronił się Michał Szpak.

Trenerzy zaczęli się kłócić, a Sadowska wytknęła Szpakowi, że gdy ona zaczynała karierę, to jego "jeszcze chyba na świecie nie było".

"No być może mnie nie było, ale na niejednej scenie stałem" - odpowiedział.

Sytuację próbował załagodzić Andrzej Piaseczny, nieco biorąc stronę Szpaka: "Michał póki co ma bardzo sympatyczne doświadczenie stania na scenie".

Jak zakończy się konflikt trenerów, dowiemy się w sobotę wieczorem.