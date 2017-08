"The Voice of Poland": Marek Molak zachwycił trenerów

Już w sobotę, 2 września o godzinie 20:05, na antenę TVP2 powróci "The Voice of Poland". W programie zobaczymy m.in. Marka Molaka, aktora znanego z serialu "Barwy Szczęścia".

Marek Molak wystąpił w "The Voice of Poland" /TVP

Urodzony w Warszawie Marek Molak telewidzom znany jest przede wszystkim jako Hubert Pyrka z serialu "Barwy Szczęścia", jednak aktorstwo to nie jego jedyna pasja. Jak sam przyznaje, muzyka towarzyszy mu od zawsze.

Molak jest wokalistą rockowej grupy AvA, z którą w 2016 roku wydał płytę "Po drugiej stronie". Pojawiał się również na deskach Teatru Muzycznego "Roma" ("Piotruś Pan") oraz Teatru Rozrywki ("Przebudzenie").

W programie aktor i wokalista wykonał utwór grupy JETS "Are You Gonna Be My Girl", czym przekonał do siebie wszystkich trenerów. Entuzjastycznie w trakcie występu reagował Michał Szpak. Jednak o tym, do której drużyny trafi Molak, dowiemy się dopiero w sobotę w trakcie "The Voice of Poland".



Przypomnijmy, że w trakcie ósmej edycji uczestników oceniać będą Michał Szpak, Tomson i Baron, Maria Sadowska i Andrzej Piaseczny.