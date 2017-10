"The Voice of Poland": Magdalena Janicka i Łukasz Stojko w romantycznej bitwie

7 października fani "The Voice of Poland" zobaczą pierwszy odcinek kolejnego etapu programu, czyli bitwy. W jednej z nich zmierzą się Magdalena Janicka oraz Łukasz Stojko z ekipy Tomsona i Barona.

Magdalena Janicka i Łukasz Stojko w "The Voice of Poland" /TVP

W drugim etapie programu - bitwach - trenerzy łączą swoich podopiecznych w duety lub tria. Następnie po występie muszą wybrać tylko jednego zwycięzcę, natomiast przegrany lub przegrani mogą trafić do drużyny innego trenera, gdy ten dokona kradzieży. Nie jest to jednak jednoznaczne z awansem do kolejnego etapu, gdyż aby tam się dostać, uczestnik musi zostać do końca bitew na tzw. gorących krzesłach. Trenerzy w swoich składach mogą mieć bowiem tylko jednego skradzionego wykonawcę.



Reklama

Magdalena Janicka podzcas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Cool Me Down" Margaret i przykuła uwagę wszystkich trenerów. "Chciałbym mieć taką osobowość u siebie i chciałbym móc zrobić dla niej dobrze" - komplementował ją Michał Szpak.



Łukasz Stojko nie był już tak rozchwytywany, gdyż oprócz Tomsona i Barona walczył o niego jedynie Andrzej Piaseczny. Uczestnik zdecydował się jednak, że będzie pracował z członkami Afromentalu.

W trakcie bitew uczestnicy wykonają utwór Zbigniewa Wodeckiego "Z tobą chcę oglądać świat".

Co ciekawe, z fragmentu możemy też wywnioskować, że swoich bitew nie wygrają też uczestnicy, którzy pojawiają się na drugim planie. Na gorących krzesłach siedzą bowiem Kacper Gołda, którego ukradł Tomson i Baron (wcześniej u Piaska), a także Joanna Banaszkiewicz, skradziona przez Andrzeja Piasecznego (wcześniej współpracująca z Michałem Szpakiem).

Zobacz zapowiedź pierwszych bitew: