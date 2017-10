"The Voice of Poland": Jelena Matula vs Abraham Kenner III

W drugim odcinku etapu bitwy w "The Voice of Poland" dojdzie do pojedynku faworytów. Jelena Matula zmierzy się z Abrahamem Kennerem III.

Abraham Kenner III i Jelena Matula w "The Voice of Poland" /TVP

W drugim etapie programu - bitwach - trenerzy łączą swoich podopiecznych w duety lub tria. Następnie po występie muszą wybrać tylko jednego zwycięzcę, natomiast przegrany lub przegrani mogą trafić do drużyny innego trenera, gdy ten dokona kradzieży (mogą zrobić to zaledwie trzy razy).



Nie jest to jednak jednoznaczne z awansem do kolejnego etapu, gdyż aby tam się dostać, uczestnik musi zostać do końca bitew na tzw. gorących krzesłach. Trenerzy w swoich składach mogą mieć bowiem tylko jednego skradzionego wykonawcę.



29-letnia Jelena Matula podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Bang Bang" Jessie J, Ariany Grande i Nicki Minaj. Po jej występie odwrócili się Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Uczestniczka wybrała członków Afromental.

Reklama

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się Abraham Kenner III ze Stanów Zjednoczonych, który wykonał "Who's Lovin You" Jackson 5. W drużynie muzyka nie chciał jedynie Michał Szpak. Abraham, po tym, jak Baron oddawał mu pokłony, postanowił przejść do jego drużyny.

W duecie Matula i Kenner wykonają utwór "Another Way to Die" Alicii Keys i Jacka Wihte'a. Jak im pójdzie? Zobacz ich występ!

Czego natomiast dowiadujemy się z drugiego planu? Na gorących krzesłach dojdzie do kolejnych przetasowań. Na jednym z kadrów widzimy, że na krzesłach pojawiają się Artur Wołk-Lewandowicz (drużyna Sadowskiej, ukradziony przez Piaska) oraz Mateusz Wiśniewski (skład Michała Szpaka, skradziony przez Tomsona i Barona). Z programem pożegnają się więc Kacper Gołda oraz Joanna Banaszkiewicz.