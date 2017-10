"The Voice of Poland": Dave Adamashvili kontra Adam Milczarczyk

Voice Of Poland

Wśród sobotnich bitew w "The Voice of Poland" zobaczymy również pojedynek dwóch mocnych głosów Dave'a Adamashviliego i Adama Milczarczyk z drużyny Piaska.

Dave Adamashvili i Adam Milczarczyk w "The Voice of Poland" /TVP

W drugim etapie programu - bitwach - trenerzy łączą swoich podopiecznych w duety lub tria. Następnie po występie muszą wybrać tylko jednego zwycięzcę, natomiast przegrany lub przegrani mogą trafić do drużyny innego trenera, gdy ten dokona kradzieży.



Nie jest to jednak jednoznaczne z awansem do kolejnego etapu, gdyż aby tam się dostać, uczestnik musi zostać do końca bitew na tzw. gorących krzesłach. Trenerzy w swoich składach mogą mieć bowiem tylko jednego skradzionego wykonawcę.



Pochodzący z Gruzji podczas przesłuchań w ciemno Dave Adamashvili zaśpiewał "Angie" The Rolling Stones i nie przekonał jedynie Marii Sadowskiej. Poproszony przez trenerów wykonał dodatkowo własny utwór napisany podczas pobytu w Polsce. Wybór opiekuna nie był dla niego łatwy, bo w sumie niewiele o nich wiedział. "Ale może pójdę do ciebie" - stwierdził, wskazując na Piasecznego.



O Adama Milczarczyka doświadczony trener walczył z Michałem Szpakiem. Uczestnik przekonał ich swoim wykonaniem "I Feel It Coming" The Weeknd.

Podczas swojej bitwy panowie wykonają utwór Jamesa Morrisona "I Won't Let You Go". Jak im poszło, możecie zobaczyć poniżej.



Dave Adamashvili i Adam Milczarczyk podczas bitwy:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dave Adamashvili i Adam Milczarczyk w "The Voice of Poland" TVP