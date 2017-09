"The Voice of Poland": Brian Fentress oczarował Marię Sadowską

W pierwszych odcinkach "The Voice of Poland" oprócz Marka Molaka zobaczymy również, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Briana Fentressa.

Brian Fentress w "The Voice of Poland" /TVP

Brian Fentress to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych wokalista, dyrygent, producent oraz kompozytor. W USA występował głównie w chórach gospel u boku takich wykonawców jak: Aretha Franklin, Kirk Franklin, Cece Winans i Lyle Lovette.

Przez kilka lat podróżował po Europie, gdzie prowadził m.in. warsztaty gospel.

W 2016 roku muzyk postanowił zamieszkać w Warszawie. W Polsce założył również chór gospel Regeneration, a ponadto jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Łodzi.

W "The Voice of Poland" Fentress zaśpiewał piosenkę Whitney Houston "My Love Is Your Love". Występ do gustu przypadł Marii Sadowskiej, która zaczęła tańczyć na swoim fotelu.

Wokalista wprawił również w niemałe zaskoczenie Andrzeja Piasecznego, który myślał, że ma do czynienia z... "dużą kobietą".

Przypomnijmy, że ósma edycja "The Voice of Poland" wraca do TVP2 po rocznej przerwie. Emisja pierwszych dwóch odcinków zaplanowana została na 2 września o godzinie 20:05.



