Roszady w "The Voice of Poland". Andrzej Piaseczny odchodzi

Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Piaseczny nie zasiądzie w fotelu trenerskim dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Wokalista potwierdził plotki w rozmowie z magazynem "Prestiż".

Skład ósmej edycji "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland" do Telewizji Polskiej wróci jesienią 2018 roku.

"Program ten, cieszący się niezaprzeczalną sympatią widzów jest częścią oferty programowej TVP2 i stanowi o charakterze anteny" - taki komunikat opublikowała TVP i zaprosiła na pierwsze casting, który odbędzie się 18 maja w Warszawie w siedzibie stacji.

O ile emisja dziewiątej edycji programu została potwierdzona, tak skład trenerski programu pozostaje wielką niewiadomą.



Spekuluje się, że w tym roku dojdzie do sporych zmian wśród trenerów. Wśród potencjalnych gwiazd, które mają objąć funkcję jurora, wymienia się m.in. Patrycję Markowską (była trenerka w drugiej edycji) oraz Margaret. Ta druga oświadczyła "Gali", że żadnej propozycji nie otrzymała i dopiero, gdyby pojawiło się oficjalne zapytanie, to na pewno je rozważy.

Przesądzony jest również los Andrzeja Piasecznego, który według informatorów Pudelka nie przyciąga widzów i nie budzi żadnych emocji. Sam Piasek o "The Voice of Poland" opowiedział magazynowi "Prestiż".

"W tym programie już także nie wystąpię, zrezygnowałem. Nie mówię jednak, że na zawsze. Kto wie - być może zabraknie widzom na jurorskim fotelu mnie i mojego specyficznego poczucia humoru. Wtedy zobaczymy co przyniesie życie" - mówił.



Mówi się również, że z programu odejdzie duet z Afromental - Tomson i Baron. Ci jednak wciąż mieliby działać w drugim "Voice'owym" formacie TVP - "The Voice Kids" (w pierwszej edycji wiosną tego roku uczestników oceniali także Edyta Górniak i Dawid Kwiatkowski).

Dużo wskazuje również na to, że z talent show pożegna się też Maria Sadowska.

Pewniakiem do pozostania wydaje się natomiast Michał Szpak, który z miejsca stał się ulubieńcem widzów.

Nie wiadomo również, że jak prezentować będzie się skład prezenterów programu. W zeszłej edycji prowadzącymi byli: Tomasz Kammel, Maciej Musiał, Barbara Kurdej-Szatan oraz Marcelina Zawadzka.

Przypomnijmy, że ósmą edycją programu wygrała podopieczna Michała Szpaka - Marta Gałuszewska. Średnia oglądalność programu wyniosła 2,08 mln widzów (wzrost o 70 tys. w porównaniu do siódmej edycji). Wpływy z reklam wyniosły 11,50 mln zł.



Skontaktowaliśmy się z TVP w sprawie komentarza dotyczącego obsady "The Voice of Poland" - czekamy na odpowiedź.