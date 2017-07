Ósma edycja "The Voice of Poland" od kulis

​Na instagramowych profilach "The Voice of Poland" oraz jurorów programu zobaczyć można krótkie filmiki z planu nagrań ósmej edycji talent show.

Jurorzy ósmej edycji "The Voice of Poland" /Niemiec /AKPA

Krótkie filmiki zostały nagrane przez jurorów ósmej edycji "The Voice of Poland".

Andrzej Piaseczny w swoim wystąpieniu zdradził, że cała ekipa produkcyjna wprowadza Michała Szpaka w tajniki przyszłej pracy. Wokalista przyznał, że na planie jest "mega gorąco", ale zapewnił fanów, że "efekty będą piorunujące". Pozostali jurorzy w swoich nagraniach gorąco zaprosili do oglądania nowej edycji "The Voice of Poland".

Skład jury tegorocznej edycji programu będzie inny niż w poprzednich sezonach. Po raz pierwszy trenerem został Michał Szpak. W rolę jurora ponownie wcieli się Maria Sadowska - piosenkarka, scenarzystka oraz reżyserka filmowa. Razem z nimi występy uczestników programu oceniać będzie Andrzej Piaseczny. Nie zabraknie również duetu z zespołu Afromental, Tomasza "Tomsona" Lacha oraz Aleksandra Milwiw-Barona.

Za nami już pierwsze castingi do programu nowej serii "The Voice of Poland". Ósmą edycję programu zobaczymy na antenie TVP2 już we wrześniu w soboty o godz. 20.