Marta Gałuszewska w "The Voice of Poland": Różowowłosa petarda

Voice Of Poland

Zobaczcie przedpremierowo fragment występu Marty Gałuszewskiej w "The Voice of Poland". Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy.

Marta Gałuszewska w "The Voice of Poland" /TVP

W ubiegłą sobotę (2 września) rozpoczęła się kolejna edycja "The Voice of Poland". Uczestników oceniają Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska, Baron i Tomson z Afromental oraz debiutujący w tej roli Michał Szpak.

W najbliższym odcinku (sobota 9 września) trenerów zachwyci 23-letnia Marta Gałuszewska.



Wokalistka urodzona w Elblągu od czterech lat mieszka w Trójmieście, gdzie ukończyła amerykanistykę I stopnia. Śpiewa na ulicy i w lokalach Trójmiasta oraz okolic. Kocha podróże, bo to one powodują, że nabiera oddechu.

Wcześniej Gałuszewska z drużyną Ryszarda Rynkowskiego dotarła do finału drugiej edycji telewizyjnej "Bitwy na głosy".



Różowowłosa dziewczyna w "The Voice of Poland" zaśpiewała znany z filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga" przebój "I See Fire" Eda Sheerana.

Jej wersja spodoba się wszystkim trenerom, którzy zgodnie, niemal równocześnie odwrócili swoje fotele. "Patrz, te oczy, jeszcze nic nie wie" - mówi Baron, wskazując, że uczestniczka śpiewała z zamkniętymi oczami.



Na którego opiekuna Marta się zdecyduje, dowiemy się w sobotę wieczorem.