Gracjan Kalandyk debiutuje: "Dwa słowa" cztery lata po "The Voice of Poland"

"Dwa słowa" to debiutancki album finalisty piątej edycji "The Voice of Poland" Gracjana Kalandyka.

Gracjan Kalandyk wydał debiutancki album /Wojciech Stóżyk / Reporter

Jesienią 2014 r. Gracjan Kalandyk pojawił się w "The Voice of Poland" - trafił do drużyny Justyny Steczkowskiej, z którą dotarł do ścisłego finału.

W piątek (20 kwietnia) wydał swój debiutancki album "Dwa słowa".

Materiał na tę płytę powstawał przez ostatnie dwa lata. Wokaliście pomagał producent Robert Amirian (Next Pop), który pracował z m.in. Kari i Fismollem.



W warstwie literackiej, znaczącymi skojarzeniami wsparli Kalandyka Paweł Leszoski (Leski) i Dominika Barabas.

Postać wilka na okładce tytułowego singla "Dwa słowa", płyty, w klipie i w studiu TVP2 podczas premiery telewizyjnej, nie jest przypadkowa. Wykonawca najbardziej w życiu ceni wolność, której symbolem jest właśnie wilk.

Clip Gracjan Kalandyk Dwa słowa

Inspiracją dla Kalandyka są m.in. Sting, U2, Ben Howard i Ed Sheeran. Jak ujawnia sam Gracjan, debiut najbliższy jest dokonaniom ostatnich dwóch wymienionych gwiazd.



Gdy miał 10 lat sięgnął po gitarę. Sześć lat później, gdy instrument miał już dobrze opanowany, zaczął pisać piosenki.