Festiwal w Opolu w TVP, "The Voice of Poland" przesunięty

Ważna wiadomość dla fanów "The Voice of Poland" - program nie zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę (16 września).

W dniach 15-17 września (piątek-niedziela) odbędzie się przełożony z czerwca 54. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Impreza będzie pokazywana na antenie TVP1.

W planie są jubileusze Maryli Rodowicz (piątek) i Jana Pietrzaka (sobota), konkurs Debiuty (piątek) i Premiery (sobota), koncerty "Od Opola do Opola" oraz "After Party" (niedziela).

Dlatego zdecydowano, że nadawany w soboty "The Voice of Poland" zostanie przełożony. Za to w kolejny weekend widzowie zobaczą podwójną dawkę emocji - poza dwoma odcinkami w sobotę (23 września) program zostanie pokazany także w niedzielę (24 września) - kolejne dwa odcinki z przesłuchań w ciemno.

Przypomnijmy, że w ósmej edycji muzycznego show uczestników oceniają Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska, Baron i Tomson z Afromental oraz debiutujący w tej roli Michał Szpak.