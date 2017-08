Edyta Górniak znów w TVP. Znamy skład trenerski "The Voice Kids"

Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron będą oceniać talenty młodych wokalistów premierowej edycji "The Voice Kids". Program poprowadzą Tomasz Kammel, Barbara Kurdej–Szatan oraz Adam Zdrójkowski. Pierwsza edycja muzycznego show wyłoni najlepsze dziecięce głosy w kraju.

Edyta Górniak będzie trenerką polskiego "The Voice Kids" /Jacek Domiński /Reporter

"The Voice Kids" to odnoga popularnego na całym świecie formatu muzycznego "The Voice", który w Polsce doczekał się już siedmiu edycji, a jesienią Dwójka pokaże kolejną odsłonę. Oba programy oparte są na licencji Talpa Content, a produkcją na zlecenie TVP zajmuje się Rochstar - firma posiada prawa do realizacji tych formatów w naszym kraju.

Reklama

Program emitowany jest w 30 krajach na całym świecie, w tym m.in. w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii czy Indiach.

W show "The Voice Kids" występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-15 lat. Ich występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": dzieciaki biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Wideo Laura, Wouter, Oona & Robin - 'Weak' | Finale | The Voice Kids | VTM

Podczas przesłuchań w ciemno każdy z trenerów weźmie pod swoje skrzydła 15 dzieciaków. Na etapie bitew uczestnicy podzieleni na trzyosobowe grupy stoczą muzyczne starcia. Aby utrzymać atmosferę dobrej zabawy i wspaniałej muzycznej podróży, każda bitwa wyłoni jednego zwycięzcę, ale nie wskaże przegranego. Zwycięzcy trafią do etapu sing off, w którym trenerzy wybiorą szóstkę finalistów - po dwie osoby z każdej drużyny. W finale zwycięzca otrzyma nagrodę główną: stypendium oraz możliwość wydania singla w wytwórni Universal.

W pierwszej edycji "The Voice Kids" w fotelach trenerskich zasiądą: Edyta Górniak - jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, była trenerka "The Voice of Poland" oraz jurorka programu "Hit, Hit, Hurra!", Dawid Kwiatkowski - wokalista, idola nastolatek, który był także jurorem programu "SuperDzieciak" oraz duet Tomson i Baron z Afromental, którzy od drugiej edycji związani są z "The Voice of Poland".



Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan / Mariusz Grzelak / Reporter

W roli prowadzących program widzowie zobaczą sprawdzony duet Tomasz Kammel-Barbara Kurdej-Szatan. Towarzyszyć im będzie Adam Zdrójkowski - młody aktor znany m.in. z serialu "rodzinka.pl". W ostatnim czasie spekulowano o możliwym odsunięciu aktorki od "The Voice of Poland" (Kurdej-Szatan brała bowiem udział w antyrządowych protestach w lipcu), jednak ta oprócz zachowania poprzedniej posady, otrzymała propozycję prowadzenia kolejnego show.



Wideo Whitney Houston - Run To You (Diana) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

Warto dodać, że Rochstar próbował zainteresować Telewizję Polską formatem "The Voice Kids" już trzy lata temu, a po sukcesie pierwszej edycji "Małych gigantów" (wiosną 2015 roku) Rinke Rooyens ponownie złożył TVP ofertę realizacji "TVK". Ówczesny prezes TVP Juliusz Braun nie wyraził zainteresowania polską wersją tego talent show, bo był sceptycznie nastawiony do dużych widowisk rozrywkowych z młodszymi uczestnikami.

Na razie nie ujawniono, kiedy zobaczymy "The Voice Kids" na ekranach telewizorów, jednak prawdopodobną datą jest styczeń 2018 roku.