"The Voice Kids": Spora zmiana w programie. Zwiększono liczbę uczestników

Premierowa edycja "The Voice Kids" podbiła serca widzów TVP2. Pierwsze odcinki programu obejrzały ponad dwa miliony osób. Poziom wokalny uczestników okazał się tak wysoki, że holenderscy właściciele formatu pozwolili trenerom na przyjęcie większej liczby osób do swoich drużyn. W efekcie po zakończeniu przesłuchań w ciemno w każdym składzie znajdzie się aż po 18 uczestników.

Na castingi do premierowej edycji "The Voice Kids" zgłosiło się kilka tysięcy dzieci chcących spełnić swoje muzyczne marzenia. Spośród nich wybrano setkę najzdolniejszych młodych wokalistów, którzy wzięli udział w przesłuchaniach w ciemno. Ich poziom wokalny był tak wysoki, że zdecydowano powiększyć składy drużyn i przyjąć aż 9 głosów więcej do programu.

"Dzieciaki w Polsce tak wysoko zawiesiły poprzeczkę, że obecni na planie przedstawiciele twórców formatu jeszcze w trakcie nagrań zdecydowali się zmodyfikować regulamin programu. To wyjątkowa sytuacja. Nie słyszałem, by w jakiejkolwiek innej zagranicznej edycji doszło do podobnego zdarzenia. Przed wejściem do studia zakładaliśmy, że każdy z trenerów skompletuje swoją drużynę złożoną z 15 głosów - tak jak na całym świecie. Jak się szybko okazało mieliśmy niezłe zatrzęsienie talentów, dlatego finalnie w ekipach Edyty, Dawida oraz Tomsona i Barona znajdzie się aż po 18 uczestników" - zaznacza Michał Majak, producent "The Voice Kids".

Do premierowej edycji "The Voice Kids" zgłosiło się wiele utalentowanych dzieci. Ich losy można śledzić od 1 stycznia w TVP2. Do tej pory widzowie mieli okazję poznać m.in. niezwykłą Zuzię Janik, którą pokochali internauci, rockową "Calineczkę" Nelę Zawadzką, czy Zuzię Jabłońską, dziewczynkę, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.



"Jesteśmy w szoku, że ci młodzi ludzie są tak bardzo uzdolnieni i jest ich aż tak wielu. Mieliśmy to szczęście, że osoby, które zaskoczyły nas najbardziej swoim talentem, szaleństwem czy ‘nieokiełznaniem’ ostatecznie zdecydowały się dołączyć do naszej grupy. Mamy więc kalejdoskop przebojowych osobowości" - komentują chłopaki z Afromental.

Główną nagrodą w programie "The Voice Kids" jest możliwość wydania singla z wytwórnią Universal Music Polska oraz stypendium w wysokości 40 tys. złotych, które może zostać przeznaczone na dalszą edukację muzyczną.

Najbliższe dwa odcinki "The Voice Kids" już w sobotę 13 stycznia o 20:05.