"The Voice Kids": Roksana Węgiel powaliła trenerów

The Voice Kids

Ten występ 12-letniej Roksany Węgiel zelektryzuje trenerów "The Voice of Kids". Zobacz zapowiedź tego, co wydarzy się w sobotę.

Roksana Węgiel zachwyciła trenerów /Jan Bogacz /TVP

W najbliższym odcinku "The Voice Kids" zobaczymy 12-letnią Roksanę Węgiel, mieszkankę Jasła. Dziewczynka uprawia akrobatykę i taniec towarzyski, należy do hiphopowej grupy R-Revolution oraz trenuje judo.

Reklama

Początek jej przygody z muzyką rozpoczął się właśnie podczas zgrupowania w Chorwacji. Wtedy dziewczynka postanowiła pójść w tym kierunku.

Podczas przesłuchania w ciemno 12-latka wykonała utwór "Halo" Beyonce.

Posłuchaj piosenki "Halo" w serwisie Teksciory.pl

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę Edyta Górniak.



"The Voice Kids" to wyjątkowy muzyczny talent show, który odniósł spektakularny sukces na całym świecie. Format obecny jest już w prawie 30 krajach m.in. USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii czy Indiach.



W talent show obowiązują zasady podobne jak w "The Voice of Poland", z tym, że na scenie widzimy uczestników w wieku 8 - 15 lat.