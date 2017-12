"The Voice Kids": Mateusz Gędek i Zuzia Jabłońska zachwycili trenerów

The Voice Kids

Premiera pierwszego sezonu "The Voice Kids" zbliża się wielkimi krokami. 1 stycznia widzowie zobaczą m.in. występy Zuzi Jabłońskiej oraz Mateusza Gędka. Zobaczcie, jak wypadli na castingach.

Młodzi uczestnicy podbili serca trenerów "The Voice Kids" /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

1 stycznia o 20:05 TVP2 wyemituje premierowy odcinek nowego talent show "The Voice Kids". Zasady programu przypominają te z "The Voice of Poland". Zwycięzca programu zgarnie stypendium w wysokości 40 tys. złotych oraz otrzyma możliwość nagrania własnego singla.

W programie zobaczymy m.in. 14-letnią Zuzię Jabłońską (wcześniej była w "Małych gigantach"), która pochodzi z Gdańska i jest miłośniczą musicali i teatrów.

W show wykonała utwór "7 Years" Lucasa Grahama i odwróciła w ten sposób wszystkie fotele. Jej występ sprawi także, że Dawid Kwiatkowski wzruszy się do łez.



Oprócz niej w programie zobaczymy także 13-letniego Mateusza Gędka, który także przekona do siebie wszystkich trenerów. Młody entuzjasta garniturów zaczaruje siedzące na fotelu gwiazdy wykonaniem piosenki Eltona Johna "Your Song".

Kolejne odcinki "The Voice Kids" od 6 stycznia emitowane będą w każdą sobotę.