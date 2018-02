"The Voice Kids": Kto wygrał bitwy u Tomsona i Barona?

Do finałowego odcinka "The Voice Kids" dostały się trzy przedstawicielki drużyny Barona i Tomsona. To oznacza, że muzycy grupy Afromental musieli pożegnać aż 15 swoich podopiecznych.

Program "The Voice Kids" wszedł w kolejny etap - po przesłuchaniach w ciemno, rozpoczęły się pierwsze bitwy oraz sing off.

W pierwszej kolejności pokazano muzyczne pojedynki w drużynie Tomsona i Barona.

By szlifować warsztat wokalny swoich podopiecznych chłopaki z Afromental postanowili spotkać się z dzieciakami na jednodniowych warsztatach wokalnych nad Zalewem Zegrzyńskim.

"Tutaj jest przede wszystkim zabawa. Baliśmy się, że nie będziemy mogli poradzić sobie z coachingiem i byciem wujkiem, a tutaj jest po prostu beztrosko. Życzę im, by zawsze mieli taką pogodę ducha i nigdy jej nie zatraciły" - mówili Tomson i Baron.

W programie jednak była już głównie rywalizacja.

Do etapu sing off dostali się Michalina Porszke, Tytus Brzeziński, Amelia Andryszczyk, Oliwka Kopiec, Wiktoria Tracz i Zuzia Jabłońska. Ta ostatnia w bitwie z Natalią Święczkowską i Emilią Piątkowską wykonała przebój "I Was Here" Beyonce.



To właśnie ich bitwa wywołała najwięcej emocji, a wielu widzów w 14-latce z Gdańska widzi zwyciężczynię show TVP2.

W sing off uczestnicy musieli zaśpiewać piosenki, które wykonywali podczas przesłuchań w ciemno. Trenerzy zdecydowali, że do finałów zakwalifikują się Amerlia Andryszczyk, Oliwka Kopiec i Zuzia Jabłońska.





W kolejnych odcinkach zobaczymy bitwy i sing off podopiecznych Edyty Górniak i Dawida Kwiatkowskiego.