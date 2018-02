"The Voice Kids": Co Edyta Górniak robiła w kurniku?

The Voice Kids

Po pierwszych bitwach w drużynie Tomsona i Barona, w tym tygodniu przyszedł czas na drużynę Edyty. Zanim jednak dzieciaki staną na muzycznym ringu, Edyta zabierze je na jednodniowe warsztaty wokalne.

Edyta Górniak w "The Voice Kids" /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

Piękna przyroda, snopy siana, konie i kurnik - właśnie w takiej sielskiej scenerii Górniak postanowi szlifować umiejętności wokalne swoich podopiecznych.

Reklama

Dzieciaki nie tylko będą uczyć się prawidłowej artykulacji, interpretacji utworów czy oddechu, ale też pracy zespołowej.

By dowiedzieć się, z kim zaśpiewają podczas bitew, będą musiały zrealizować misję specjalną. Sprzątanie stajni, przeszukiwanie stogów siana i zbieranie jajek to tylko niektóre z zadań. Jak sobie z nimi poradzą i co znajdą w kurniku? Sprawdźcie.

Zobacz drużynę Edyty w akcji: