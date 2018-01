"The Voice Kids": 11-letnia Zuzia Janik wzrusza do łez

Kolejne dwa odcinki "The Voice Kids" przyniosą widzom kolejne wzruszenia. Ich autorką będzie m.in. 11-letnia Zuzia Janik.

11-letnia Zuzia Jabłońska podczas występu w "The Voice Kids" /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

"The Voice Kids" to nowy format TVP2, w którym na scenie zamiast dorosłych wokalistów widzimy dzieci w wieku 8-15 lat. Zasady programu są bardzo podobne do tych, którymi rządził się dorosły "The Voice of Poland".

Trenerami w programie są Tomson i Baron, Edyta Górniak oraz Dawid Kwiatkowski.

W sobotnich odcinkach (6 stycznia) na scenie zaprezentuje się m.in. Zuzia Janik, która oprócz śpiewania, tańczy i gra na klarnecie. Dziewczynka w programie wykona utwór Katy Perry "Unconditionally".

11-latka sprawi, że odwróci się każdy z foteli trenerskich, a wpatrzony w swoją córkę ojciec Zuzi, nie będzie umiał powstrzymać łez.

Gdy Zuzia skończy śpiewać, rozpocznie się zaciekła batalia trenerów o uczestniczkę. Edyta Górniak nazwie ją muzycznym geniuszem, natomiast Tomson zdradzi, że przez dwa lata również uczył się grać na klarnecie.

Co w tej sytuacji zrobi Dawid Kwiatkowski oraz którą drużynę wybierze 11-letnia dziewczynka? O tym przekonamy się już podczas najbliższych odcinków "The Voice Kids".



