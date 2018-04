Roksana Węgiel z "The Voice Kids" debiutuje (teledysk "Żyj")

The Voice Kids

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk Roksany Węgiel, niespełna 13-letniej laureatki pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Roksana Węgiel prezentuje swój pierwszy teledysk AKPA

Pochodząca z Jasła Roksana Węgiel już od przesłuchań w ciemno ("Halo" Beyonce) zrobiła wrażenie na trenerach "The Voice Kids".



"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę Edyta Górniak.

Już po pierwszych słowach piosenki swoje fotele obrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron z Tomsonem. Błyskawicznie w ich ślady poszła Edyta Górniak - przekonanie do siebie wszystkich trenerów zajęło 12-latce raptem 24 sekundy!



Walka o Roksanę była zacięta, a Dawid Kwiatkowski (który z wrażenia aż padł na podłogę) już wtedy przewidywał, że wokalistka dojdzie do finału. Górniak zaproponowała dziewczynce wspólne wykonanie przeboju "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej. Ten duet sprawił, że Roksana ostatecznie dołączyła do drużyny Edyty.

W kolejnym etapie (bitwy) zaśpiewała "Wrecking Ball" Miley Cyrys i bez problemów awansowała do finału.

Tam rozpoczęła od "Purple Rain" Prince'a, a następnie "To nie ja" swojej trenerki i mentorki oraz autorski singel "Żyj". Decyzją widzów TVP to właśnie Roksana została pierwszą laureatką "The Voice Kids". W nagrodę otrzymała 40 tys. zł i kontrakt płytowy.

Młoda mieszkanka Jasła poza śpiewaniem uprawia akrobatykę i taniec towarzyski, należy do hiphopowej grupy R-Revolution oraz trenuje judo.

Autorem piosenki "Żyj" jest Juliusz Kamil, finalista "dużego" "The Voice of Poland", zwycięzca "Szansy na sukces", przez lata występujący w chórkach u Maryli Rodowicz.

Za reżyserię teledysku odpowiadają Maciek Głaz i Tomasz Stępniak.

Clip Roksana Węgiel Żyj

