Jorge Blanco i Natalia Nykiel wystąpią w finale "The Voice Kids"

Gwiazdor serialu "Violetta" oraz polska wokalistka uświetnią finał talent show TVP "The Voice Kids".

Natalia Nykiel wystąpi w "The Voice Kids" /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

Jorge Blanco to meksykański aktor i wokalista, który na finał programu "The Voice Kids" przyleciał aż z dalekiej Argentyny.

Reklama

Blanco zaczynał swoją karierę w 2007 roku od udziału w "High School Musical: La Selección". Prawdziwą sławę przyniosła mu jednak rola w serialu "Violetta", w którym zagrał chłopaka głównej bohaterki - Leona.

Po osiągnięciu sukcesu w aktorstwie, Jorge postanowił skupić się na solowej karierze muzycznej i w 2016 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Hollywood Records. Aktualnie wokalista pracuje nad debiutanckim albumem, a na swoim koncie ma już kilka singli. Dwa z nich "Gone is the night" oraz "Summer Soul", pochodzące z debiutanckiej płyty, zaprezentuje w finałowym odcinku "The Voice Kids".

Oprócz Blanco na scenie zobaczymy także Natalię Nykiel, która swoją przygodę z branżą muzyczną zaczęła w drugim sezonie "The Voice of Poland". Wokalistka na koncie ma dwie bardzo dobrze przyjęte płyty oraz przeboje takie jak "Bądź duży", "Error" i "Spokój". W finale Nykiel zaśpiewa piosenkę "Pół kroku stąd" z filmu "Vaiana - Skarb Oceanu".

Wideo Natalia Nykiel - Pól kroku stad (piosenka z filmu „Vaiana: skrab oceanu")

Finał pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej rundzie każdy z dziewięciorga uczestników zaśpiewa jedną piosenkę, starając się o uznanie i serce swojego trenera. Ten będzie musiał zdecydować, kto z trójki jego podopiecznych trafi do rundy drugiej, czyli ścisłego finału. W rundzie drugiej wybrana trójka ponownie wykona po jednym utworze oraz zaprezentuje swoje single. Zwycięzcę wybiorą widzowie za pomocą głosowania SMS.

O tytuł najlepszego dziecięcego głosu w Polsce ubiegają się Roksana Węgiel, Natalia Zastępa, Mateusz Gędek, Nela Zawadzka, Antek Scardina, Kuba Szmajkowski, Oliwka Kopiec, Amelka Andryszczyk i Zuzia Jabłońska.