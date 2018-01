Edyta Górniak o "The Voice Kids": Przeżywam razem z dziećmi

Uwielbia wyzwania, więc gdy zaproponowano jej udział w nowym show, długo się nie wahała. Sama śpiewała już jako dziecko, dlatego "The Voice Kids" oznacza dla niej mnóstwo radości, ale i wzruszeń.

Edyta Górniak musi być w "The Voice Kids" dla uczestników trenerem, a nie matką /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Bez emocji się nie obejdzie - Edyta Górniak wiedziała to, gdy tylko poznała młodych uczestników show. Już wcześniej, w 2016 roku oceniała zdolne dzieciaki w programie "Hit Hit Hurra!", więc ma doświadczenie jako jurorka. Mimo to wie, że łatwo nie będzie. "Patrząc oczami dzieci, odkrywamy świat od nowa. Za każdym razem, kiedy miałam świadomość, że stoi z tyłu dziecko, które jest na pewno zdenerwowane, stremowane, to chciałam podejść i je przytulić - wyznała niedawno i dodała - Jednak jestem w tym programie trenerem, a nie mamą, i to jest dla mnie wyzwanie!".

Spokój i pokora

Piękny, mocny głos plasuje Edytę Górniak wśród takich talentów jak Whitney Houston, Celine Dion czy Mariah Carey. Podobnie jak dla zagranicznych gwiazd, tak i dla naszej wokalistki scena, koncerty i fani są wszystkim. "Chciałabym, aby ludzie przy mojej muzyce odpoczywali, żeby mogli na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na siebie i innych z bliska. Muzyka powinna łagodzić obyczaje" - podkreśla Edyta Górniak. Często używa takich słów jak: łagodność, czułość, miłość. Mówi też: "Spokój i pokora to moja siła".

Wymaga, chwali i doradza

Te zasady widać, gdy ocenia innych. Robi to zawsze z dużym wyczuciem, szacunkiem i ogromną życzliwością. W roli jurorki zadebiutowała w 2007 roku - w programie "Jak oni śpiewają". W 2012 r. była trenerką w "Bitwie na głosy". Potem wyłuskiwała muzyczne talenty w "The Voice of Poland".



Pytana przez nas dwa lata temu, jakie cechy powinien mieć kandydat na gwiazdę, stwierdziła: "Trzeba być nie tylko zdolnym, lecz także pracowitym i wytrwałym. Porównywać swoje występy z lepszymi od siebie, nie ze słabszymi." A co jest najbardziej atrakcyjne w programach typu talent show? "Nieprzewidywalność" - mówiła nam, gdy dołączyła do ekipy trenerów bardzo popularnego "The Voice of Poland".

"Bo naturalny koloryt tego programu w ogromnym stopniu zależy od osobowości uczestników" - dodała. Ją, jako piosenkarkę, inspirowali m.in. Czesław Niemen, Zdzisława Sośnicka, Grzegorz Ciechowski. Ale rozpoczynając karierę w wieku 17 lat, poszła własną artystyczną drogą.

Dwa lata temu świętowała wspaniały jubileusz - 25-lecie pracy artystycznej. "Cztery milowe kamienie w mojej karierze to Broadway (występy w musicalu "Metro"), Eurowizja, kontrakt międzynarodowy i macierzyństwo" - wyznała w wywiadzie dla nas. Dziś Edyta Górniak inspiruje innych, w tym dzieci, które marzą o pokazaniu swojego talentu. Możemy im kibicować, oglądając "The Voice Kids", a panią Edytę oglądać w roli profesjonalnej trenerki, która dla każdego uczestnika ma radę i ciepłe słowo.

KZ