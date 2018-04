4Dreamers z "The Voice Kids" prezentuje "Say Something" Justina Timberlake'a

Poniżej możecie zobaczyć akustyczną wersję przeboju "Say Something" Justina Timberlake'a i Chrisa Stapletona. Odpowiada za nią zespół 4Dreamers, który stworzyli uczestnicy pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

W skład 4Dreamers wchodzą: Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk (m.in. z powodu swojej fryzury nazwany jest Johnny Bravo).

Najdalej w "The Voice Kids" zaszli Szmajkowski (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego) i Gędek (drużyna Edyty Górniak), którzy znaleźli się w finale.

Więckowski (z ekipy Barona i Tomsona) i Gregorczyk (z drużyny Górniak) z programem pożegnali się na etapie bitew.



Swój debiutancki singel "Sekret" młodzi wokaliści zaprezentowali w sobotę (24 lutego) w finale "The Voice Kids".

Teledysk do tego nagrania robi furorę - w ciągu dwóch miesięcy od premiery zanotował ponad 3,4 mln odsłon.

Po sukcesie singla "Sekret" i akustycznego utworu "Song for You", czas na kolejną niespodziankę. Tym razem wokaliści postanowili zaprezentować cover wielkiego przeboju "Say Something" Justina Timberlake'a i Chrisa Stapletona.

Już 18 maja do sklepów trafi debiutancki album 4Dreamers.

"Przychodząc na casting, jako soliści, nigdy nie pomyślelibyśmy, że wyjdziemy, jako czteroosobowy zespół. Udział w programie był dla nas świetną przygodą, którą sami postanowiliśmy trochę przedłużyć. Choć mamy różne charaktery, to od razu polubiliśmy się, a wspólna pasja do muzyki, tylko utwierdziła nas w tym, że chcielibyśmy razem dokonać czegoś wielkiego. I tak to się zaczęło" - opowiadają członkowie zespołu o występach w "The Voice Kids".

"Taka szansa zdarza się raz na milion. Obecnie dużo pracujemy nad kolejnymi projektami i mamy nadzieję, że już niedługo ukaże się kolejny owoc naszej twórczości. Cieszy nas rosnące zainteresowanie i miłe słowa, które każdego dnia dostajemy w prywatnych wiadomościach. Popularność nie zawróciła nam w głowach, nadal jesteśmy takimi sami chłopakami, jakimi byliśmy jeszcze przed programem. Nie spodziewaliśmy, że kiedykolwiek będziemy popularni i chyba dlatego jeszcze to do nas nie dociera" - dodają.

Autorami piosenki "Sekret" są Yves Gaillard, Arie Storm i Eric Lumiere, a polskie słowa napisał wokalista Patryk Kumór.

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewskii, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Ania Wyszkoni, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

