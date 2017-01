Sylwester z Dwójką w Zakopanem. Maryla Rodowicz i jej odważny strój

Maryla Rodowicz odsłoni dużo więcej niż dotychczas, z kolei Doda nie będzie epatować golizną. Co jeszcze czeka nas podczas Sylwestra z Dwójką w Zakopanem?

Czy Maryla Rodowicz przebije swoją słynną kreację z "nagim" biustem z sylwestra z 2013 r.? /AKPA

Przypomnijmy, że na scenie Sylwestra z Dwójką w Zakopanem zaprezentują się m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Doda, Margaret, Zenon Martyniuk, Patrycja Markowska, Halina Frąckowiak, Anita Lipnicka, Afromental, Cugowscy, De Mono, Formacja Nieżywych Schabuff, Pectus, Papa D, Szymon Chodyniecki, pochodzący z Zakopanego Zakopower, finaliści "The Voice of Poland": Mateusz Grędziński i Weronika Curyło oraz zagraniczni goście: znana z piłkarskiego przeboju Oceana, Boney M., Loona i Dr. Alban.

Maryla Rodowicz i jej sylwestrowe szaleństwa 1 10 Jedną z gwiazd tegorocznego Sylwestra z Dwójką w Zakopanem będzie Maryla Rodowicz. Początek transmisji w TVP2 zaplanowany jest na godzinę 20. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 10

"Taniec będzie najważniejszy tej nocy! To będzie najbardziej roztańczony Sylwester w Polsce. Zakopiańska polana stanie się największym parkietem w Europie. Na naszej scenie wystąpią największe gwiazdy zagraniczne muzyki dance, tj. Boney M, Dr. Alban, czy Loona i bez wątpienia porwą swoimi największymi przebojami wszystkich do tańca" - przekonuje reżyser koncertu sylwestrowego Konrad Smuga.

W roli wodzireja wystąpi Stefano Terrazzino, którego wspierać będą tancerze Agustina Egurroli. W programie znajdą się m.in. walc, samba, cha cha cha, jive, rock'n'roll, a także taniec góralski. Tancerze będą przebierać się 20 razy, wykorzystanych zostanie prawie 300 kostiumów.

Specjalne kreacje przygotowały też muzyczne gwiazdy. Edyta Górniak swój strój przywiezie specjalnie z Los Angeles. Wokalistka szczegóły kostiumy trzyma w tajemnicy, ale za to zdradziła, że zaśpiewa jeden z największych przebojów Rihanny.

Jak już informowaliśmy, na scenie w duecie wystąpią Maryla Rodowicz i Zenek Martyniuk w nowej wersji discopolowego przeboju grupy Akcent "Przez twe oczy zielone".

Podczas Sylwestra z Dwójką usłyszymy znane zagraniczne przeboje śpiewane przez polskich wykonawców. Margaret zaprezentuje "Lush Life" Zary Larsson, a grupa Pectus sięgnie po "Twist & Shout" spopularyzowane przez The Beatles.

Scena ustawiona przy Dolnej Równi Krupowej będzie większa od zeszłorocznej o ponad 10 metrów i ma ponad 60 metrów szerokości i 50 metrów głębokości. Do jej budowy wykorzystano 11 tirów, każdy po 25 ton rurek do konstrukcji. Za sprawą przygotowanych urządzeń oświetleniowych można by oświetlić całe Zakopane.

