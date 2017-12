Zenek Martyniuk na święta: "Leć kolędo w świat"

Zobaczcie bożonarodzeniowy przebój od Zenka Martyniuka - teledysk "Leć kolędo w świat".

Zenek Martyniuk zaprezentował kolędę /fot. Jan Bogocz/TVP / East News

Opublikowany 22 grudnia klip "Leć kolędo w świat" ma już ponad 600 tys. wyświetleń.



Clip Akcent Leć kolędo w świat

"Świąteczny prezent od Zenka" - tak podpisano najnowszą propozycję Zenka Martyniuka.



W klipie możemy zobaczyć lidera discopolowej grupy Akcent przy choince czy bożonarodzeniowej szopce.

Wśród komentarzy dominują głosy zachwyconych fanów, którzy piszą o "najlepszej kolędzie roku". "Łza w oku się kręci takich kolęd można słuchać całe święta" - chwali jedna z komentujących.



Przypomnijmy, że Zenek Martyniuk będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Na imprezie TVP2 wystąpią też m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Margaret, Ania Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Urszula, Bayer Full, Wanda i Banda, Kombi, Red Lips, Zakopower, Bolter, Sławomir z żoną Kajrą (nie zabraknie ich przeboju "Miłość w Zakopanem") oraz gwiazdy z zagranicy - Luis Fonsi (przebój wszech czasów - "Despacito"), Thomas Anders z Modern Talking, Limahl, zespół Eruption ("One way ticket"), Uniting Nations ("Ai No Corrida", "Out of Touch") i duet Filatov & Karas ("Time Won't Wait", "Don't Be So Shy" i "Tell It to My Heart").

Transmisja koncertu odbędzie się 31 grudnia od godz. 20 w TVP2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk o kolejnym Sylwestrze w Zakopanem Newseria Lifestyle