Sławomir i Kajra po sylwestrze w Zakopanem: Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok

Jednym z przebojów Sylwestra Marzeń z Dwójką był utwór "Miłość w Zakopanem" Sławomira i jego żony Kajry.

Kajra i Sławomir podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem /AKPA

"Gwiazda rock polo" Sławomir to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce". W muzycznych próbach Sławomirowi towarzyszy żona Kajra (Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Wideo Sławomir: Jak namówił Małgorzatę Sochę i grupę Vox? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Szeroka publiczność poznała Sławomira na początku 2014 r., kiedy to zaprezentował swój pierwszy utwór "Megiera". Niemal rok później pojawił się teledysk do tego nagrania (z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk), który ma już ponad 31 mln odsłon.

Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", a wiosną 2017 r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ub. r. to również premiera debiutanckiego albumu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Sprawdź tekst utworu "Miłość w Zakopanem" w serwisie Teksciory.pl

"Na Szczęście, na Zdrowie, na ten Nowy Rok. Dziękujemy, że przez ten cały miniony rok byliście z nami. Mocno wspieraliście i wierzyliście!!! Dziękujemy za każdego lajka, udostępnienie i podzielenie się naszą nutą. Za uśmiech, radość na koncertach, brawa, i SŁA-WO-MIR!!! W Nowym Roku 2018 życzymy WAM pogody Ducha, zdrowia, żeby było czuć piniądz i żeby niosło was Rock Polo. Będziemy wiele koncertować, wreszcie odwiedzimy rodaków za granicą. Życzymy WAM jak najwięcej wspólnie przetańczonych i rozśpiewanych koncertów. I żeby wszystkim nam w tym roku pojawiał się na buziach uśmiech..." - napisał na Facebooku Sławomir, udostępniając wideo promujący występ podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.



Wideo Sławomir Zakopane

Wideo Sylwester 2017: Sławomir – „Miłość w Zakopanem”