Margaret: Pierwszy singel po polsku ("Byle jak")

"Otwieram się przed wami totalnie" - mówi Margaret prezentująca pierwszy singel zaśpiewany w języku polskim - "Byle jak".

Margaret będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem /AKPA

W czerwcu ukazała się płyta Margaret "Monkey Bu$iness", która przyniosła przebój "What You Do".

Na albumie znalazły się też - jako utwory bonusowe - dwie piosenki zaśpiewany w języku polskim: "Nie chcę" (z gościnnym udziałem współpracującego z Piotrem Rubikiem Marcina Januszkiewicza) i "Byle jak".

Tytuł "Nie chce/Byle jak" nosi opublikowany pod koniec listopada film krótkometrażowy.

"Muszę się przyznać, że za każdym razem kiedy oglądam ten film oraz kiedy słucham tych piosenek.. czuję się bardzo skrępowana. Ściągam z siebie modowe fatałaszki i otwieram się przed Wami totalnie. Wypowiadam słowa proste, ale bardzo mocne nacechowane ogromnymi emocjami. To mnie bardzo onieśmiela" - mówi wokalistka.

Dodajmy, że Margaret po raz drugi z rzędu będzie jedną z gwiazd sylwestrowej imprezy TVP2. Podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem wystąpią również m.in. Luis Fonsi (autor wielkiego przeboju "Despacito"), Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Limahl, Zenek Martyniuk, Sławomir, Bayer Full, Zakopower, Krzysztof Cugowski, Ania Dąbrowska, Urszula, Wanda i Banda, Kombi, Red Lips i Bolter.

- Zakopane tworzy niesamowity klimat. Te góry i ta pora roku sprawia, że te wszystkie rzeczy, które są na ich tle ładniej wyglądają - zachwala Margaret w rozmowie z Interią.



