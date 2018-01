Luis Fonsi w Zakopanem z najbliższą rodziną

Największą gwiazdą Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem był Luis Fonsi. Autor "Despacito" do zimowej stolicy Polski przyleciał z najbliższą rodziną.

Luis Fonsi z żoną Aguedą Lopez /fot. Gustavo Caballero /Getty Images

Po raz drugi TVP2 postanowiła przywitać Nowy Rok w zimowej stolicy Tatr. W Zakopanem największą gwiazdą był Luis Fonsi, autor największego przeboju 2017 roku - "Despacito".

Luis Fonsi - Despacito #SylwesterMarzeń z Dwójką Zakopane 2017/2018

Utwór pochodzącego z Portoryko wokalisty (z gościnnym udziałem Daddy Yankee'ego) ukazał się w sieci 12 stycznia 2017 r. i szybko zaczął bić kolejne rekordy, stając się największym hitem ub. r.

Teledysk w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube, a także przebił barierę trzech miliardów wyświetleń (aby to osiągnąć potrzebował do tego 204 dni). W październiku pękła kolejna bariera. Tym razem "Despacito" dobiło do czterech miliardów wyświetleń (zrobiło to w zaledwie dziewięć miesięcy). Obecnie klip ma już ponad 4,6 mld odsłon.



Przypomnijmy, że Despacito" to także najczęściej odtwarzany utwór w historii serwisów streamingowych. W dodatku duet Fonsi - Yankee wyrównał rekord listy Billboard należący do Mariah Carey i Boyz II Man ("One Sweet Day"). Ich piosenka przez 16 kolejnych tygodni zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych utworów w USA.



Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee

"'Despacito' pokonało wszystkie bariery językowe, a ja dzięki temu poznałem cały świat i to jest świetne" - mówił Fonsi w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".

"Despacito" podbija świat

Na kanale Luisa Fonsiego pojawił się też remiks utworu nagrany razem z Justinem Bieberem, który zdobył ponad 600 milionów wyświetleń. Furorę dzięki teledyskowi zrobiła także występująca w nim Zuleyka Rivera, Miss Universe z 2006 roku.

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że stanie się takim zjawiskiem. Są różne rodzaje hitów, ale ten pobił wszelkie rekordy" - opowiadał Fonsi Associated Press.



Luis Fonsi o niewyobrażalnym sukcesie "Despacito". Jak zmieniło się jego życie?

Do Zakopanego Luis Fonsi przyleciał z najbliższą rodziną - towarzyszyła mu żona, modelka Agueda Lopez (ślub wzięli w 2014 r.). Mają dwójkę dzieci, które także pojawiły się w stolicy Tatr - córkę Mikaelę (ur. grudzień 2011 r.) i syna Rocco (ur. grudzień 2016 r.).

"Nie wiem jak ją w sobie rozkochałem, miałem szczęście. To inaczej jak z muzyką, kiedy robię piosenki jestem otwarty, podobnie na scenie. Ale w życiu prywatnym, gdy mam mówić o uczuciach, jestem bardzo nieśmiały" - opowiadał Fonsi o swojej rodzinie w rozmowie z TVP.