​Spring Break 2017: Sprawdź dzienny harmonogram festiwalu!

Na Enea Spring Break nie wystąpi formacja The Hove. Na festiwalu w jej miejsce pojawi się MaJLo. Organizatorzy zaprezentowali również dzienny harmonogram imprezy.

Jednym z wykonawców tegorocznej edycji festiwalu Spring Break będzie Julia Pietrucha /Podlewski /AKPA

Tegoroczna edycja Spring Break odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia w Poznaniu.

Podczas imprezy, w miejsce odwołanego zespołu The Hove, pojawi się MaJLo, czyli jazzman z wykształcenia, który od 2015 roku przeobraził się w producenta muzyki electropop. W piątek (24 marca) premierę miał jego nowy album "Over The Woods".

Poznaliśmy już dzienny harmonogram festiwalu - zobacz poniżej.

Przypomnijmy, że w tym roku w Poznaniu zaprezentują się m.in. Anita Lipnicka, Julia Pietrucha, Fisz Emade Tworzywo, Organek, Domowe Melodie, Łona, Webber & The Pimps, Mitch & Mitch & Kassin, Wacław Zimpel, Snowman, Bry, Lucy Rose oraz Julia Wieniawa.

Zdjęcie Spring Break 2017 - czwartek / materiały prasowe

Zdjęcie Spring Break 2017 - piątek / materiały prasowe