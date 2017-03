​Enea Spring Break 2017: Pablopavo i Ludziki oraz inni dołączają składu

Organizatorzy Enea Spring Break 2017 ogłosili kolejnych artystów, którzy w kwietniu zaprezentują się w Poznaniu.

Czwarta edycja Enea Spring Break odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia.

Do składu dołączyli kolejny artyści. W Poznaniu zagrają m.in. Pablopavo i Ludziki, którzy przyjadą na festiwal ze swoim nowym albumem "Ladinola" oraz WÜ czyli solowy projekt producenta znanego z duetu XXANAXX.

Pełna lista artystów dołączających do line-upu Enea Spring Break prezentuje się następująco:

Pablopavo i Ludziki

WÜ

Bass Astral x Igo

Maja Olenderek

MIKROBI.T

Superhuman Like Brando

Max Psuja

Gromee

Rhythm Baboon

MOOT

Mapa

The Fruitcakes

Eric Shoves Them In His Pockets

Tiny Taste

Hey Karen

Sielska

Brodacze Live Act

Konrad Bebiołka

Piosenka Jest Dobra Na Wszystko

Conradq & Juniore

U Know Me Radio

Przypominamy, że wśród ogłoszonych już artystów, którzy zagrają na Enea Spring Break 2017 są m.in. Fisz Emade Tworzywo, Organek, Domowe Melodie, Łona, Webber & The Pimps, Julia Pietrucha, Mitch & Mitch & Kassin, Anita Lipnicka, Wacław Zimpel, Snowman, Bry oraz Lucy Rose.

Pełna lista wykonawców dostępna na oficjalnej stronie festiwalu.