Przystanek Woodstock: Burmistrz Kostrzyna nad Odrą wyda zgodę

Powołując się na źródła w magistracie w Kostrzynie nad Odrą "Gazeta Lubuska" poinformowała, że burmistrz miasta Andrzej Kunt wyda zgodę na organizację Przystanku Woodstock 2017.

23. Przystanek Woodstock odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach wystąpi kilkudziesięciu wykonawców z Polski i całego świata.

Przygotowania przed 23. Przystankiem Woodstock 1 4 W Kostrzynie nad Odrą pojawili się pierwsi woodstockowicze. 23. Przystanek Woodstock oficjalnie rozpocznie się 3 sierpnia. Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 4

Zagrają m.in. Archive, Amon Amarth, Trivium, New Model Army, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Qemists, Nothing But Thieves, Michał Urbaniak & Urbanator, Slaves, Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, Clock Machine, Frank Turner & The Sleeping Souls, Molotov Jukebox, House Of Pain, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda, Roan, Pawbeats Orchestra, EABS, Wojciech Mazolewski Quintet oraz Romantycy Lekkich Obyczajów.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Wśród gości znaleźli się m.in. Robert Biedroń, Maciej Orłoś, gen. Mirosław Różański, Przemysław Kossakowski, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Jarosław Gwizdak, o. Paweł Gużyński, Bartłomiej Topa, Łukasz Kościuczuk oraz Katarzyna Grochola.

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

W piątek (21 lipca) w Kostrzynie nad Odrą odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Kunta z Jurkiem Owsiakiem, głównodowodzącym Przystanku i szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poruszono m.in. temat liczby osób bawiących się na Przystanku (formalnie są to cztery imprezy masowe - przy Dużej i Małej Scenie, w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych i w Pokojowej Wiosce Kryszny).

Pojawiały się informacje o zaniżaniu liczby uczestników, ale ostatecznie stanęło na liczbach zgłoszonych przez organizatorów festiwalu - 30 tys. ludzi pod Dużą Sceną i 10 tys. przy Małej Scenie.

"Udało się dojść do porozumienia. Oficjalną informację na ten temat opublikujemy niebawem" - mówi "Gazecie Lubuskiej" Anna Suska, sekretarz Urzędu Miasta w Kostrzynie.

- Andrzej Kunt [burmistrz Kostrzyna] bardzo dzielnie z nami współpracuje, jak i całe miasto. Każdy mieszkaniec utożsamia się z tym festiwalem, nie spotkałem się z żadnym głosem potępiającym. Dzięki temu Kostrzyn jest znany, robi się kolorowy, robi się światowy. Samo to, że festiwal się odbywa, jest w dzisiejszych czasach dużym wyzwaniem pokojowym. Mówimy ludziom - nie zamykamy się, nie uciekamy, nie odgradzamy się od nikogo. Staramy się tym wszystkim ludziom pokazać ideę, która musi zwyciężyć. Bo jeśli ona przegra - to czeka nas okrutny czas - podkreślał Jurek Owsiak w rozmowie z Interią.

Organizatorem Przystanku jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

