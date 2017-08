Przystanek Woodstock 2017: Koncert Blues Pills odwołany

Z powodu choroby gardła wokalistki grupy Blues Pills koncert Szwedów na Małej Scenie Przystanku Woodstock został odwołany.

Występ Blues Pills miał się odbyć od godz. 21:30. Zamiast Szwedów na Małej Scenie wystąpi Piotr Bukartyk, który pół godziny później miał zagrać na scenie Akademii Sztuk Przepięknych.

Informacja o odwołaniu występu pojawiła się na oficjalnym profilu Przystanku Woodstock na Facebooku.

"To miało być dla nas spełnienie marzeń, ale możemy tylko przeprosić za to, że to w tym roku niemożliwe" - napisali muzycy Blues Pills.



W skład kwartetu wchodzą Elin Larsson (wokal), Dorian Sorriaux (gitara), Zack Anderson (bas) i André Kvarnström (perkusja).

W 2012 roku ukazał się ich debiutancki utwór "Black Smoke", a wkrótce do sprzedaży trafiła EP-ka "Bliss". Pierwszy album "Blues Pills" (2014) pozwolił Szwedom bez trudu zapełnić największe widownie w Europie i zdobyli szczyty list przebojów na kontynencie.

Rok 2016 to premiera kolejnego albumu zespołu - "Lady In Gold". Wokalistka Elin Larsson tak tłumaczy tytuł wydawnictwa: "Złota Dama to postać uosabiająca śmierć. W ten sposób chcieliśmy się oddalić od stereotypowego obrazu śmierci jako ponurej kostuchy".

Organizatorem Przystanku Woodstock jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.