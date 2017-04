Przystanek Woodstock 2017: House of Pain dołącza do składu

Na Dużej Scenie Przystanku Woodstock zagra hiphopowa grupa House of Pain. Z kolei pierwszym gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie gen. Mirosław Różański.

Everlast z kolegami z House of Pain wystąpi na Przystanku Woodstock /fot. Mark Metcalfe /Getty Images

W 2017 roku Everlast, Danny Boy i DJ Lethal reaktywowali zespół House of Pain i zamierzają wyruszyć w światową trasę koncertową, by w ten sposób uczcić 25. urodziny swojego flagowego przeboju "Jump Around" . Nie zabraknie też innych znanych utworów, jak m.in. "Shamrocks and Shenanigans" i "Put on Your S**t Kickers".

Debiutancki album "House Of Pain" (1992) odmienił na zawsze oblicze muzyki hiphopowej. Płyta wielokrotnie pokryła się platyną, a wyprodukowany przez DJ-a Muggsa z Cypress Hill "Jump Around" dotarł do 3. miejsca w USA. Na liście "100 najlepszych piosenek lat 90." stacji VH1 utwór znalazł się na 24. pozycji.

W dniu wydania trzeciej i do tej pory ostatniej płyty "Truth Crushed to Earth Shall Rise Again" (1996) Everlast ogłosił odejście z zespołu i rozpoczęcie kariery solowej. DJ Lethal dołączył wówczas do Limp Bizkit.

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku doszło do krótkiej koncertowej reaktywacji, a teraz trio zapowiada światową trasę, która obejmie także Przystanek Woodstock.

Pierwszym gościem Akademii Sztuk Przepięknych (2 sierpnia, godz. 13:30) będzie gen. Mirosław Różański, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986), którą ukończył z wyróżnieniem.



Po otrzymaniu nominacji generalskiej w 2005 roku ponownie objął obowiązki dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Dowodząc brygadą był inicjatorem wielu zmian systemowych w zakresie pełnienia służb i systemu szkolenia.

W 2007 jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej wraz z żołnierzami 17 WBZ uczestniczył w VIII zmianie PKW w Iraku. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wspólnie z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła kilka operacji przeciwko rebeliantom, akcje pomocy humanitarnej i medycznej w prowincji Wasit.

W sierpniu 2009 r. wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i mianowany do stopnia generała dywizji. W 2010 sformowana na bazie 17 WBZ i jednostek Dywizji Grupa Bojowa UE była pierwszym oddziałem bojowym zadeklarowanym przez Polskę do sił Unii Europejskiej. W latach 2010-2011 Czarna Dywizja przygotowała i skierowała do Afganistanu kolejno VIII i IX zmianę PKW. blisko 3000 żołnierzy pełniło służbę w ramach ISAF.



W latach 2012-2013 kieruje Departamentem Strategii i Planowania Obronnego MON, uczestniczy w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełni funkcję pełnomocnika MON ds. reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Zdjęcie 8 lutego 2017 r., od lewej: nowy dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika, prezydent Andrzej Duda, odchodzący dowódca generalny gen. Mirosław Różański i szef MON Antoni Macierewicz / fot. Robert Ostrowski / East News

W lipcu 2014 r. gen. Różański zostaje Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił zbrojnych, podlega mu blisko 86 tysięcy żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. W 2016 przeprowadza część praktyczną największego po 1989 roku ćwiczenia "Anakonda", w którym bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z 25 krajów. Przygotowuje zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie oraz pobytu Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.



W trakcie służby został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Gwiazdą Iraku, Medalem Honorowym Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe. Jest też laureatem nagrody Buzdygan 2008.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Slaves, Prong, Mando Diao, Frank Turner, Wilki, Domowe Melodie, Clock Machine oraz The Bloody Beetroots.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.