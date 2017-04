Przystanek Woodstock 2017: Goście z Indonezji oraz polskie gwiazdy na Małej Scenie

Aż sześciu wykonawców dołącza do programu Małej Sceny 23. Przystanku Woodstock. Impreza odbędzie się tradycyjnie w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) w dniach 3-5 sierpnia.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. W tym roku na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. House Of Pain, Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Slaves, Prong, Mando Diao, Frank Turner, Wilki, Domowe Melodie, Clock Machine oraz The Bloody Beetroots.

Na Małej Scenie wystąpią: Speaker First z Indonezji, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda oraz Roan z chińskim muzykiem Da Shu.

Speaker First jest pierwszym zespołem z Indonezji, którego muzykę można usłyszeć na antenach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Muzycy z wyspy Jawa czerpią inspiracje m.in. z życia w mieście Bandung, które słynie z wyjątkowych umysłów i talentów.



"Brzmią jak indonezyjski Led Zeppelin, The Who, albo Motorhead! Ich występy na żywo są naprawdę powalające" - to jedna z opinii o Speaker First.



Rock'n'rollowe trio tworzą Mahattiar Alkatiry oraz gitarzyści: Beni Barnady i Bony Barnaby. Ich muzyka jest inspirowana dokonaniami gigantów sceny rockowej takich jak QOTSA, Wolfmother, czy Black Rebel Motorcycle Club.

Pierwszy międzynarodowy singiel zespołu "The Anthem" na stałe zagościł na falach 20 stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce po tym Speaker First wyruszył w trasę koncertową "PASSPORT APPROVED LIVE", podczas której muzycy grali koncerty w studiach radiowych w siedmiu miastach na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Działalność RSC sięga 1981 r. Rzeszowska grupa jest laureatem i uczestnikiem takich festiwali, jak Open Rock w Krakowie, Festiwal w Jarocinie, Rockowisko w Łodzi, Kart Rock w Jeleniej Górze. W 1983 roku debiutancki album RSC uzyskał status złotej płyty, a dwie z ich piosenek - "Życie to teatr" i "Fabryka snów" - znalazły się na składance "Na luzie", wśród przebojów zespołów takich jak: Lady Pank, Urszula, Budka Suflera, Maanam, Lombard.

W ostatnim czasie zespół zaprezentował nowy singel "Życie to tylko walc", który zapowiada pierwszą od blisko dekady płytę.

Mesajah to wokalista, autor tekstów, producent i kompozytor znany z grupy Natural Dread Killaz. W 2008 roku zdecydował się na rozpoczęcie solowej kariery, wydając swój pierwszy album "Ludzie prości". Płyta zaskakiwała autorskimi interpretacjami reggae, dancehallu, dubu i hip hopu. Album odniósł sukces, był sporym wydarzeniem na polskiej scenie reggae i cieszył się dużym zainteresowaniem mediów. Promował go utwór "Każdego dnia", który do dziś pozostaje wielkim przebojem znanym nie tylko fanom gatunku reggae.

W lutym 2012 roku Mesajah wydał drugi solowy album pod tytułem "Jestem stąd". Zarówno tytuł krążka, jak i cała jego tematyka nawiązują do problemu dyskryminacji ludzi o odmiennym kolorze skóry. Autor nawołuje do tolerancji i równości, niezależnie od pochodzenia, wyznania czy poglądów.



Trzecia płyta "Brudna prawda" (2013) ugruntowała pozycję Mesajah na rodzimym rynku muzycznym. W 2016 roku przychodzi czas na kolejny album "Powrót do korzeni" promowany singlem "Wolne", z którym wokalista niespodziewanie wygrał konkurs Premier na 53. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu - zdobywając, głosami publiczności, opolską "Karolinkę".



W sezonie wiosennym i letnim, LemON gra na największych scenach plenerowych w kraju. Jesienią i zimą grupa koncertuje w uznanych klubach i salach wypełnionych po same brzegi. Odpoczynek? "Dopiero, kiedy spełnimy jeszcze trochę swoich muzycznych marzeń" - odpowiadają zgodnie.

Grupa dowodzona przez Igora Herbuta promuje wydany w marcu czwarty album "Tu".



Zespół Roan powstał w 1991 roku z inicjatywy braci Man. W tym samym roku grupa została laureatem Festiwalu w Jarocinie. Dwa lata później ukazała się debiutancki album "Ogień". W 1992 roku Roan wraz z zespołem Zdrowa Woda rozpoczynali koncert WOŚP.

Grupa przez 25 lat swojej działalności wydała 7 albumów i zagrała ponad 1000 koncertów w Polsce, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Roan jest twórcą akcji muzyczno-edukacyjnej "Hejtujemy dopalacze". W ramach tych koncertów muzycy wraz z terapeutami edukują młodych ludzi. Akcja odbywa się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. W tym roku zespół zorganizował finałowy Sztab WOŚP w Szanghaju, gdzie odbył się duży koncert, który zintegrował wszystkich Polaków mieszkających w Chinach.

Zespół od dwóch lat współpracuje z chińskim muzykiem i kompozytorem Da Shu (Wielkie Drzewo), z którym wystąpi na 23. Przystanku Woodstock. Dla Da Shu koncert na Przystanku Wodstock to spełnienie największego muzycznego marzenia. Już od czerwca będą spotykać się na wspólnych próbach w Chinach, a ich efekt usłyszymy 5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Zdrowa Woda powstała w 1988 roku i już w tym samym roku grupa wystąpiła w katowickim Spodku jako laureat Rawy Blues. W bogatym dorobku formacja ma występy podczas m.in. festiwali w Opolu, Jarocinie, Rawie Blues, Muzycznym Campingu w Brodnicy, Olsztyńskich Nocy Bluesowych, Jesieni z Bluesem w Białymstoku czy Przystanku Woodstock (1995, 1998).



W latach 1991-1993 zespół był związany z agencją "Zjednoczone Słonie" Waltera Chełstowskiego. W 1992 r., wspólnie z Jerzym Owsiakiem, grupa zainicjowała akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z którą utożsamia się do dziś.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.