Przystanek Woodstock 2017: Frank Turner zamknie festiwal

Brytyjczyk Frank Turner z towarzyszącym mu zespołem The Sleeping Souls zamknie tegoroczną edycję Przystanku Woodstock.

Frank Turner zamknie Przystanek Woodstock 2017 /fot. Paul Zimmerman /Getty Images

23. edycja Przystanku Woodstock odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2017 r., tradycyjnie już w Kostrzynie nad Odrą. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Blues Pills, Dub Inc., Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Mando Diao, Slaves, Prong, The Dead Daisies z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Wilki, Domowe Melodie, Łąki Łan, Tabu i Clock Machine.

Frank Turner to autor tekstów i piosenkarz, któremu towarzyszy zespół instrumentalny The Sleeping Souls w składzie: Ben Lloyd (mandolina, gitara), Tarrant Anderson (gitara basowa), Matt Nasir (klawisze), Nigel Powell (perkusja). Frank Turner gra na gitarze akustycznej, śpiewa, pisze teksty piosenek i dokonuje czegoś niespotykanego w świecie muzycznym - tworzy folkową muzykę z prawdziwie punkowym sznytem, łącząc melodie zainspirowane tradycyjnymi utworami folk i country z mocnymi, agresywnymi prawdziwie punkowymi brzmieniami.



Brytyjczyk wspomina, że pierwszą płytą którą sobie kupił, to było nagranie Iron Maiden i, że mimo miłości do gitarowych, folkowych dźwięków, nadal uwielbia ciężkie, metalowe brzmienia. W 2001 roku Turner dołączył do hardcorowego zespołu Million Dead. Punkowa formacja wydała dwa, bardzo dobrze przyjęte nagrania. Po rozpadzie ekipy Million Dead w 2005 roku, Frank postanowił skupić się na swoim upodobaniu do muzyki folkowej i country i rok później ukazało się jego pierwsze solowe wydawnictwo - EP-kla "Campsite Punkrock". Jego świeże podejście do łączenia z pozoru sprzecznych ze sobą gatunków wzbudziło zainteresowanie w muzycznym świecie i pierwsza płyta studyjna Franka Turnera, pod tytułem "Sleep Is for the Week", ukazała się w 2007 roku.

Clip Frank Turner The Next Storm

Najnowszy album "Positive Songs for Negative People" ukazał się w czerwcu 2015 r.

"To już mój szósty album studyjny. Szóstka nie jest szczególnie ekscytującą cyfrą. Ostatnio myślałem bardzo wiele o debiutach. Wygląda to tak, że kiedy zespół pracuje nad swoją debiutancką płytą, to artyści wchodzą do studia by nagrać swój występ na żywo. Jest w tym świeżość, czuje się ich ekscytację. Z czasem widać jak ta radość i świeżość zanika. Chciałem zrobić płytę, która będzie mieć w sobie energię takiego debiutanckiego nagrania. Nie udało się nam jeszcze przecież jeszcze nagrać płyty, która w pełni oddałaby to wszystko na co mnie i the Sleeping Souls stać podczas występu na żywo" - tłumaczy Turner, który występował na ogromnej scenie Wembley Arena i grał w prestiżowej Royal Albert Hall w Londynie.

Clip Frank Turner Love Forty Down

Organizatorem Przystanku Woodstock jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.