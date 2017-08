Przystanek Woodstock 2017 bez barierek. Nocny Kochanek na start

"To dziś najlepsza wiadomość" - mówił Jurek Owsiak tuż przed rozpoczęciem trzeciego, ostatniego dnia Przystanku Woodstock. Mowa o usunięciu barierek odgradzających sceny festiwalu.

Przypomnijmy, że półmetrowe barierki odgradzały teren czterech imprez masowych - przed Dużą i Małą Sceną, namiot Akademii Sztuk Przepięknych i scenę Pokojowej Wioski Kryszny (scena Viva Kultura). Związane to było z nadanym im statusem imprezy podwyższonego ryzyka.

Uczestnicy Przystanku Woodstock przed wejściami byli kontrolowani, a na płotkach zawisły regulaminy z listą zakazanych przedmiotów. Nie można było tam wnosić m.in. alkoholu.



Pierwszego dnia momentami jednak przy wejściach tworzyły się korki, szczególnie przed koncertami największych gwiazd. Sam Jurek Owsiak wielokrotnie podkreślał, że te barierki na Woodstocku są niepotrzebne i szkodliwe (to najłagodniejsze z używanych przez niego sformułowań).

Ostatecznie trzeciego dnia zostały one zlikwidowane (ochrona i służby Przystanku nadal pilnują, by z alkoholem nie wchodzić do wyznaczonych stref), co wywołało aplauz woodstockowiczów.

Koncerty na Dużej Scenie rozpoczęła heavymetalowa grupa Nocny Kochanek, laureat woodstockowych eliminacji (gościnnie wsparł ją Zenek z Kabanosa).

Zapowiadając polecane występy Owsiak zwrócił uwagę na chińską formację Nine Treasures (Złoty Bączek Małej Sceny), Nothing But Thieves oraz wracających na Przystanek The Qemists oraz Domowe Melodie.

"Dostaliśmy setlistę po chińsku, podobno 15 kawałek wyrywa z butów" - powiedział Owsiak, budząc śmiech dziennikarzy.